嚴陳莉蓮接班嚴凱泰　裕隆五人小組任重道遠

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）54歲裕隆集團執行長嚴凱泰，不幸因為食道癌病逝，他的妻子嚴陳莉蓮將接下營運重擔。昨(3)日晚嚴陳莉蓮以裕隆集團執行長的名義，發給所有員工一封信。她說，嚴執行長是好老闆、慈善公益家、傑出企業家，更是孩子心目中的好父親。

嚴執行長生前一直念茲在茲的都是為集團打造舞台讓同仁發揮所 長，他常常掛在嘴邊的一句話：我每天早上醒來的第一件事都是在想 如何給集團3萬多名同仁及家庭帶來穩定、美好的生活。 為了實現這個目標，嚴執行長除了強化各公司競爭力外，也投入納智捷品牌的發展，並於 2009 年成立總管理處（經管公司）及決策委員會，建立集團 的決策及管理體制。

嚴陳莉蓮最後強調「他未竟的使命，我要帶領大家一起完成，我們一起加油！」

圖為2003年間裕隆汽車50週年慶時，嚴凱泰夫婦與母親吳舜文（中）出席慶祝活動。中央社

正值壯年的嚴凱泰因癌症驟逝，因兩名子女都還年幼，領導裕隆集團的重任，自然落到嚴凱泰夫人嚴陳莉蓮肩上。​

工商時報報導，所幸裕隆集團早已建立並落實專業經理人治理的制度，並透過「五人小組」機制，以集團總管理處的高度，在背後監督掌舵，為永續經營鋪好路，因此裕隆集團不會出現外界所擔心的接班危機，或領導真空問題。

嚴家三代單傳，不像台灣許多老企業在世代交替時，面臨子女爭產、分權的問題，但卻有著整個集團運作都繫於一人的風險。

報導指出，​接下裕隆集團執行長重擔的嚴陳莉蓮，過去身兼不少裕隆集團重要企業的董事，一直低調參與營運，對集團業務的掌握度，其實遠高於外界想像。

裕隆日產汽車2004年間發表新車款Teana，嚴凱泰親自擔任模特兒與新車合影。中央社

圖為嚴凱泰今年3月間現身球場，觀看超級籃球聯賽（SBL）賽事，離去時扶著保鑣的手，步下階梯。中央社

嚴凱泰身後的裕隆五人小組，除執行長由嚴陳莉蓮接下外，其餘四人包括老臣林信義、戚維功，分別監督集團的汽車、紡織事業，另外具財務背景的張樑，則持續扮演集團財務顧問、規整體資源劃。

至於集團副執行長陳國榮，原本就是嚴凱泰事業上得力助手，近年包括裕隆企業分割、投資納智捷、前進中國設廠，到後來新店裕隆城開發等，幕前幕後都看得到陳國榮的身影。

而嚴凱泰生前兩大未竟志業，就是自主品牌納智捷汽車、以及新店裕隆城開發案，陳國榮未來在裕隆集團的重要性不言可喻。

嚴凱泰對自創品牌納智捷（Luxgen）有多重視？從​他曾經說過的一句話「我是把生命跟納智捷畫上等號」就可看出 。​

自由報導，當時納智捷在兩岸車市陷入苦戰，嚴凱泰生前用這句話強調，他絕對不會退縮​！​

​裕隆集團昨(3)日發出聲明表示：「家人將遵照嚴執行長生前遺願：不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，敬辭來自各界的致意。」

「裕隆集團旗下各公司已建立完善公司治理體制，集團總管理處也已建立制度化的決策與管理機制，未來裕隆集團將在嚴陳莉蓮執行長的領導下，按既定的方向及軌道運作，集團及各公司營運不受任何影響。」

資料來源: 裕隆官網​

裕隆集團董事長嚴凱泰3日過世消息傳出後，大批媒體記者晚間守候在位於新北市新店區的裕隆集團企業總部外。中央社