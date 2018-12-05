簡又新專欄 – 讓台灣走向世界

簡又新大使主持台灣永續能源研究基金會、台灣企業永續研訓中心及中鼎教育基金會等單位，長年致力於氣候變遷、聯合國永續發展目標的推廣及傳播，平均一年舉辦逾200場的大小活動，其中又以年底的大型活動最多。例如10月17日的「循環經濟綜合與創新解決方案國際會議」、11月7日的「國際綠色智慧交通國際研討會」、11月22、23日的「GCSF全球企業永續論壇」等，這些活動旨在集各界與各領域的產官學研等，除促進瞭解並推動國家政策外，更讓台灣跟上世界潮流，眾志成城來達成永續目標。

台灣企業在永續發展上有著不少亮眼成績，但縱使台灣有諸多成果，其他國家卻未有機會暸解與認識，許多國家都不知道「台灣」在地球的何處，甚至有人把「台灣(Taiwan)」與「泰國(Thailand)」搞混。

為此，我們希望藉由辦理各項的國際論壇及活動，讓世界各領域的專家學者得以有機會認識台灣，並把台灣的卓越成果帶到國外，同時也讓台灣有機會跟世界各國學習。因此，在眾人的支持下於今(2018)年夏天成立「永續發展目標聯盟」(Alliance for Sustainable Development Goals,A‧SDGs)。期盼集結產、官、學、研的力量，利用國際間的共同語言，向世界推廣台灣。

以台積電為例，因為台積電在國際市場中具有影響力，因此公司也掌握世界的話語權，因此有能力要求供應鏈廠商依據公司所訂定的規格，無論是在環保方面還是其他規格上，讓全球廠商依其訂定的方向發展，促使更多企業朝向永續發展目標而努力。

台積電的成果只是冰山一角，台灣有太多永續成就是世界各國尚未被看見。因此我們希望辦理更多國際性的論壇及活動的機會，除了吸收國際間的新資訊外，同時也呼籲台灣民眾要對自己國家的企業有信心。

放眼國際，美國在今年的9月14日於舊金山舉辦首屆「全球氣候行動會峰」(Global Climate Action Summit)，吸引全球23座城市、區域代表、非政府組織與大企業等一起共襄盛舉。這也是在美國總統川普宣布退出《巴黎協定》後，一個以氣候變遷為主題，齊聚各產官學研的大型活動。可見對抗氣候變遷，是不分國界、不分國藉，是全球公民都應努力及關注的永續目標。

在參與這個峰會的企業中，無論是銀行、餐廳、零售商等各行各業，都逐步落實了節能減碳的目標。因為這些企業明白了一個重要的理念：「企業的聲望與品牌形象皆來自他們對於地球及社會的愛護」，商品的含碳量的多寡漸漸已經成為了消費者的另一種參考指標，企業如何強化誠信經營、善盡社會責任將是未來一大課題。

※台灣英文新聞林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。