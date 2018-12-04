簡又新專欄 – 談芬蘭林木產業永續發展與循環經濟的成功案例

素有自然資源豐富的北歐國家-芬蘭，擁有廣大腹地的林地，曾是全球紙漿原料的主要供應國。然而，隨著近年其他亞洲國家的興起，因低工資，佔有成本競爭優勢，所以紙漿的生意隨至轉移其他亞洲國家生產製造，以致瓜分了芬蘭原本在全球的紙漿市場。

芬蘭發展造紙業面臨兩個重要課題，分別是污染與森林保育。紙漿工廠在製程中會大量使用化學品，如未做好妥善管末處理易造成環境污染。此外，則是森林砍伐速度比樹木的生長快。因此，綠色和平組織針對全球生產紙漿的國家都「非常的關心」，並用放大鏡來監督林木業者是否有有破壞環境生態的行為。於是，芬蘭開始思考與推動林業循環經濟，希望從木材與紙漿中找到新契機以開發多元的市場，一方面提振林木產業，另一方面更要帶動國家經濟發展與創造更多的就業機會。

在芬蘭有不少紙漿工廠利用循環經濟轉型的成功案例，以芬寶公司為例，他們將紙漿製程中所產生的廢料轉變成其他公司的原料，他們會主動將紙漿廢料項目對外公布，並歡迎有需求的公司前來洽談合作機會，也因為「新原料」的售價並不高，所以也降底了合作廠商的原料成本。

隨著這些廢料轉變成原料的過程，可為上下游創造約1,500個就業機會。此外，還有紙漿製程中所產生的大量蒸氣，還可以提供給食品起士業者使用，芬寶公司共產出13種廢料，經過合作後都為它們找到新的經濟價值，達到循環經濟。芬寶公司的成功不在於高深技術，而是他們將工廠轉變成開放平台供大家尋找適合的原料，因此吸引不少廠商前來合作。從原本的單一紙漿工廠轉變成多元原料供應商，靠分享再利用、循環利用及資源最大化等創新模式，進而產生2億4,000萬歐元的外匯。

由於這間工廠的成功轉型引起了中央與地方政府的關注，進而成為芬蘭各產業的轉型範例，善用所有的廢料將其轉變成原料，達到循環經濟，促使政府成立生質材料運用的創新中心，用以加強學術人才的培育、新創育成的領域投資的中心，藉以帶動其他地方產業的加入。

此外，還有國際知名的UPM芬蘭匯川集團，為解決市面上各種瓶裝容器上「標籤貼」的回收處理問題，他們從製造業者同時轉變成為回收業者，並發展出五道回收處理程序，從減少瓶身與標籤貼的用料，研發新的分離技術，讓標籤貼在70度時可自行脫落，預估每年的回收量可達2萬公噸，約市值5千萬歐元。

上述案例都不是大公司，但共同點都是導入循環經濟的概念，讓公司獲利與品牌價值均同時提升，更吸引各國與國際大廠前來取經。台灣的公司也可借鏡他們的成功案例，從中尋找符合自己企業的循環經濟。

※本文擷取自台灣英文新聞文稿，林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。

▲1959年發行紀念芬蘭鋸木工業一百年郵票 (Kospo75/Wikipedia)