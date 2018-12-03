快訊！裕隆集團董事長嚴凱泰驟逝

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）裕隆集團董事長嚴凱泰驟逝，享年53歲。嚴凱泰先前罹患食道癌，最後一次公開露面為去（2017）年台北車展，不過今年6月裕隆旗下三家公司股東會，他都請假缺席，當時外界就有諸多揣測。

裕隆集團董事長嚴凱泰2016年傳出因消化道疾病入院開刀，先前傳出罹患食道癌，雖然病情曾好轉後再度復發，但近兩年還數度現身活動，最後一次公開露面是去年年底台北車展，然而今年6月裕隆旗下三家公司股東會，嚴都以腳傷為由請假缺席，當時外界就有諸多揣測。

嚴凱泰的父親嚴慶齡為知名實業家，母吳舜文亦曾領導裕隆集團。身為的嚴凱泰為嚴慶齡的養子，也是是裕隆二代唯一接班人。1989年返回台灣接手裕隆汽車的實際經營，2007年7月13日接手裕隆集團董事長，2011在大陸投資東風裕隆。

中時報導，嚴凱泰在世時，一直承繼嚴慶齡「為中華民國汽車工業裝上輪子」、致力發展汽車事業的理念，投入鉅資成立自主品牌納智捷，隨著持股5成的大陸東風裕隆汽車營運「谷底已現」，U5、U6新車也在產品設定、開發等方面，將WIN的觀念融入，去年下半年新車上市後，賣出不錯的成績。

嚴凱泰曾說「把生命跟納智捷劃等號！不會停」，除汽車事業外，也讓裕隆新店廠區華麗變身，將在後年推出的新店「裕隆城」開發案，標榜要設計出能適合、滿足全年齡層（0～99歲）需求的智慧住宅，也是新北市地標。