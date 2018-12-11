台北當代藝術新觀點交流　90間國內外畫廊齊開展　

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台北當代藝術博覽會宣布「新觀點平台」主題，將邀請國內外知名人士針對「過去」、「現在」和「未來」進行對談，規劃4大展區、邀請90間國內外畫廊參展，將於1月18日台北南港展覽館登場。

國際性的台北當代藝術博覽會（簡稱台北當代）由瑞銀集團呈獻，聚集來自各界的藝廊和思想領袖，繼首屆藝博會廣受好評，今邀請90間國內外優秀畫廊參展，並規劃4大主題式展區。



參展Gallery Yamaki Fine Art作品（圖/台北當代）

台北當代總監任天晉表示，希望透過台北當代獨有的展會架構將新的藏家帶入市場， 為藏家提供不同價格的優質作品。藝術是我們所有人的共同理念， 台北當代致力成為可以交流這些理念的場合，降低令人卻步的門檻， 為更多人呈獻一個欣賞藝術的環境。

今年論壇焦點將放在創造「新觀點共享平台」，邀請來自台灣及其他區域的著名文化人物參與 ，在台北當代藝博會舉行的三天期間，每日分別針對「過去」、「 現在」和「未來」的主題提出討論，一同分享對於藝術史、考古學、 城市品牌和藝術市場等範疇的洞見。



香港畫廊Puerta Roja（圖/台北當代）

另外，四大展區分別為，「 畫廊精粹 」將呈現來自42座城市的畫廊作品，包含首爾的Kukje Gallery 帶來梁慧圭作品 、位於 倫敦、香港 、紐約的 Simon Lee Gallery 將帶來美國觀念藝術家梅爾·博赫納（ Mel Bochner ）的作品； 「 新生畫廊計劃 」聚焦 四間未滿8年的新生代畫廊，包含雅加達的 ROH Projects 、上海的亞洲當代藝術空間及 Gallery Vacancy ，東京的 Yutaka Kikutake Gallery ；「個人展藝」帶來13位新銳及大師作品、「藝術沙龍」匯集參展的所有畫廊，各自展出一件價格低於 8,000 美元的作品。

展覽期間非營利機構「台北當代藝術中心」將會為民眾提供15場導覽服務，兒童藝術機構Little Art也將特別為孩童舉辦導賞團，欣賞各大藝廊的展品， 讓所有訪客都可從創意活動中得到啟發，活動採網路預約制。

台北當代將於1月18日至20日，於台北南港展覽館1館的4樓舉行。入場票券自即日起可於線上購買，開幕晚會將於17日晚間進行，單人票新台幣1,500元，附贈一杯香檳，現購買雙人套票及單人票可享早鳥優惠，分別為750元及550元，現場購票單人票價750元，更多詳情請上官網查詢。



台北當代簡介（影片來源youtube）