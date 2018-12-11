台北當代藝術新觀點交流　90間國內外畫廊齊開展　

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台北當代藝術博覽會宣布「新觀點平台」主題，將邀請國內外知名人士針對「過去」、「現在」和「未來」進行對談，規劃4大展區、邀請90間國內外畫廊參展，將於1月18日台北南港展覽館登場。
國際性的台北當代藝術博覽會（簡稱台北當代）由瑞銀集團呈獻，聚集來自各界的藝廊和思想領袖，繼首屆藝博會廣受好評，今邀請90間國內外優秀畫廊參展，並規劃4大主題式展區。
參展Gallery Yamaki Fine Art作品（圖/台北當代）
台北當代總監任天晉表示，希望透過台北當代獨有的展會架構將新的藏家帶入市場，
今年論壇焦點將放在創造「新觀點共享平台」，邀請來自台灣及其他區域的著名文化人物參與
香港畫廊Puerta Roja（圖/台北當代）
另外，四大展區分別為，「畫廊精粹」將呈現來自42座城市的畫廊作品，包含首爾的Kukje Gallery帶來梁慧圭作品、位於倫敦、香港 、紐約的Simon Lee Gallery將帶來美國觀念藝術家梅爾·博赫納（Mel Bochner）的作品；「新生畫廊計劃」聚焦四間未滿8年的新生代畫廊，包含雅加達的 ROH Projects、上海的亞洲當代藝術空間及Gallery Vacancy，東京的Yutaka Kikutake Gallery；「個人展藝」帶來13位新銳及大師作品、「藝術沙龍」匯集參展的所有畫廊，各自展出一件價格低於8,000美元的作品。
展覽期間非營利機構「台北當代藝術中心」將會為民眾提供15場導覽服務，兒童藝術機構Little Art也將特別為孩童舉辦導賞團，欣賞各大藝廊的展品，
台北當代將於1月18日至20日，於台北南港展覽館1館的4樓舉行。入場票券自即日起可於線上購買，開幕晚會將於17日晚間進行，單人票新台幣1,500元，附贈一杯香檳，現購買雙人套票及單人票可享早鳥優惠，分別為750元及550元，現場購票單人票價750元，更多詳情請上官網查詢。
台北當代簡介（影片來源youtube）