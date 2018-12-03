櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年11月30日累積開戶數為15,861,354戶，較11月23日累積開戶數15,853,857戶，增加7,497戶，增幅約0.05%。另本年11月30日現股當日沖銷累積開戶數為1,673,141戶，較11月23日現股當日沖銷累積開戶數1,668,995戶，增加4,146戶，增幅約0.25%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月30日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,599戶較11月23日開戶數174,501戶，增加98戶，增幅約0.06%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月30日止日均值為333.92億元，總成交金額為75,466.54億元，其中盤後定價交易金額為240.59億元。另本年度截至11月30日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.67%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.72%。

(二)本年度興櫃股票截至11月30日均值為10.05億元，總成交金額為2,271.72億元。

四、本年度上櫃股票截至11月30日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計585家，較上週(截至11月23日止)得為信用交易家數584家， 增加1家。

(二)融資餘額為420.46億元，較上週(截至11月23日止)融資餘額423.74元，減少3.28億元，減幅約0.77%。

(三)融券餘額為151,901張，較上週(截至11月23日止)融券餘額155,560張，減少3,659張，減幅約2.35%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.46%，較上週(截至11月23日止)之比例14.52%，減少0.06%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.59%，較上週(截至11月23日止)之比例0.59%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至11月30日止，累計營業天數228日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆5,674.73億元，較上週減少300億元。

(二)普通公司債已上櫃計101家539期，發行餘額為1兆8,227.83億元，較上週增加 37億元。

(三)轉換公司債已上櫃計154家188期，發行餘額為1,257.21億元，較上週增加11.47億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家345期，發行餘額為9,026.31億元，較上週增加37億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計591期約1,586.98億美元，較上週增加0.83億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為44兆8,594.62億元，日均值為1,967.52億元，包含：

1.買賣斷交易5兆8,822.45億元，日均值為257.99億元，佔總成交金額比例為13.11%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為4兆743.17億元，佔買賣斷成交金額比率為69.26%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆8,079.28億元，佔買賣斷成交金額比率為30.74%（包含政府債券8,981.86億元，日均值為39.39億元；普通公司債7,416.06億元，日均值為32.53億元；金融債券1,500.73億元，日均值為6.58億元；外國債券180.64億元，日均值為0.79億元）。

2.附條件交易38兆9,772.17億元，日均值為1,709.53億元，佔總成交金額比例為86.89%，其中等殖成交系統成交金額為6,113.71億元，佔附條件成交金額比率為1.57%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.51億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.84億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為133.41億美元，以人民幣計價之成交金額為254.80億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為6,077億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交6,077億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,739億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計470.13億元，本年度累計成交金額為445.10億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計734.47億元，本年度累計成交金額為711.68億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,494.12億元，本年度累計成交金額為2,661.29億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,405億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計539.45億元，本年度累計成交金額2,558.35億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計5.18億元，本年度累計成交金額50.40億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額8,159.63億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年11月30日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：764家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：29家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數6家 (M31、大詠城、精湛、普鴻、易發、詠昇)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：2家 (和詮、勤凱)

(六)待審議：6家 (樂斯科、泰金-KY、勤崴、鈺太科技、全宇昕、台生材)

二、截至107年11月30日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：253家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：44家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：43家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年11月30日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：98家

(二)累計登錄創櫃板家數：144家

(三)當年度累計輔導家數：32家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年11月30日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,115家

五、截至107年11月30日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.12.2~107.12.8)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6717 智慧光【元富、華南永昌】 (107年12月5日)