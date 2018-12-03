金控：經濟動能放緩、貿易衝突持續　衝擊市場震盪加劇

（台灣英文新聞）2018年全球市場受中美貿易戰、美債殖利率急速上升導致股債雙殺、科技股獲利前景不如預期等因素影響，股市多次劇烈震盪。展望明年，各國成長動能是否趨緩？主要國家央行升息將如何影響全球經濟？中美貿易戰對台灣有何衝擊？

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在3日的富邦財經趨勢論壇「2019全球經濟展望」中指出，全球景氣歷經2017至2018年的連續成長後基期已高，加上美國減稅效應遞減，貿易戰延續，和主要央行緊縮貨幣政策等利空夾擊，在未出現下一波的新成長動能之前，各國經濟成長趨緩成為必然趨勢。

此外，美國總統D. Trump發動貿易戰背後的思維策略，並不局限於縮減貿易赤字降低關稅壁壘而已，即使川習會稍稍化解僵局，美國也不會立刻取消對2,500億美元中國進口商品所加徵的關稅，美國政府將持續對中國施壓，以迫使中國做出更大之讓步。雙邊貿易衝突的時間將拉長至一、兩年，不但影響中國市場的投資和民間消費，也對亞洲周邊國家形成壓力。由於貿易戰緊張情勢仍將持續，全球景氣放慢，導致市場隨時可能出現劇烈波動，投資人應審慎防範、提高警覺，做好必要的資產配置。

羅瑋強調，明年整體經濟面臨四項風險，其中全球貿易戰最為關鍵，如果川習會後中美貿易談判缺乏具體進展，Trump在明年第一季開始對中國進口商品全面加徵關稅，將是全球經濟最大風險。其次是美國穩健成長態勢出現轉變，今年美國房市、車市成長力道趨於緩和，如果明年市場利率上升加重消費者貸款負擔，導致美國經濟表現不如預期，全球經濟將失去最主要成長動力來源。

再來是中國經濟減緩，由於中國政府先前推動金融去槓桿及控制企業融資速度過快，加上貿易戰衝擊民間消費與投資信心，中國今年經濟表現疲弱。如果中國政府各項財政與貨幣政策效果不如預期，恐將加重經濟下行風險，並波及亞洲周邊國家。最後一項風險則是新興市場資金外流，Fed持續緊縮貨幣，新興市場如雙印、泰國明年又有重大選舉，情勢較為動盪，都將導致資金抽離新興市場。

羅瑋歸納，資本市場經過兩年的快速成長後，明年股市大幅上揚空間有限，指數將在區間內上下震盪波動，投資人應做好資產配置，提高表現穩健的防禦型類股比重。由於主要央行持續推動緊縮貨幣政策，公債殖利率將進一步上升，加上景氣下行，企業信評被調降、債務違約機率提高，需特別提防公司債和高收益債市場出現劇烈波動。