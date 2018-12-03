秀峰國小午餐奪冠揚名海外 日韓組團交流

（台灣英文新聞）秀峰國小於「第一屆臺灣學校午餐大賽」 獲得冠軍殊榮，日本特定非営利活動法人チーム学校給食&食育及韓 國大山農業基金會特別組團來台，於今(3) 日特別來到秀峰國小交流台灣學校午餐及食育教育的辦理經驗。

日本特定非営利活動法人チーム学校給食& 食育是日本主要推動學校營養教育的推動單位， 負責人田中延子女士曾為日本文部科學省健康運動課主事官員， 秀峰國小是這次來台唯一指定的參訪學校。韓國大山農業基金會則是 長期在韓國推動農業在地化及農村社區營造的非營利機構， 也趁此機會和台灣方面交流相關經驗。

秀峰國小甫獲107年度新北市音樂比賽優等的絲竹樂團表演帶來精 彩演出，歡迎貴賓，獲得在場嘉賓如雷的掌聲。 日本及韓國的參訪貴賓與新北市各校的營養師三方互相交流了解新北 市的營養教育推動政策及實施現況，並分享日本與韓國的經驗。 再來由秀峰國小張美鳳校長及楊蕊萍營養師分享學校校務及營養、 食農教育的推動規劃與努力，獲得在場嘉賓一致肯定。

日本參訪團團長田中延子女士表示， 這次來到秀峰國小能感受學校準備營養午餐及推動食農教育的用心， 非常高興有這個機會來到台灣並與這麼多優秀的營養師互動交流， 收穫良多。楊蕊萍營養師也提到，近二十年的學校營養師生涯， 總是兢兢業業為學生提供最好的料理， 這次能與外國的朋友互相交流，受益良多， 也會將今日所學習到的他國經驗繼續豐富學校營養及食農教育課程嘉 惠秀峰學子。

張美鳳校長表示，學校長期推動營養及食農教育， 非常高興有這個機會將新北市重要的食育政策如「4章+1Q計畫、 4+1安心蔬菜 計畫及校園體驗農田營造等政策」 及學校在飲食健康的努力分享給國外的朋友， 也希望藉由這個機會讓雙方建立起良好的關係， 未來能有更深入的合作。