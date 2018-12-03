上週外資在集中市場買超24.44億元

（台灣英文新聞）根據台灣證券交易所3日統計，上週（11月26日至11月30日）外資在集中市場總買進金額為2,212.53億元，總賣出金額為2,188.09億元，買超為24.44億元。

另統計自2018年年初至11月30日止，外資總買進金額為7兆7,634.32億元，總賣出金額為8兆517.06億元，累計賣超為2,882.74億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆9,134.21億元新台幣，占全體上市股票市值的40.19%，較11月23日的11兆5,730.20億元新台幣，增加3,404.01億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進108,563千股，賣出69,256千股，買超39,307千股。

第二名：友達：買進96,818千股，賣出59,553千股，買超37,265千股。

第三名：華邦電：買進62,074千股，賣出36,778千股，買超25,296千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：國泰金：買進52,353千股，賣出93,481千股，賣超41,128千股。

第二名：台泥：買進64,533千股，賣出104,693千股，賣超40,160千股。

第三名：東元：買進184,599千股，賣出215,497千股，賣超30,898千股。