吃檳榔助提神又可搏感情？ 不知不覺恐導致癌症纏身

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）12月3日是台灣『檳榔防制日』，彰化基督教醫院提出『以愛終止‧檳榔傷身』為主題，舉辦『123檳榔防制日』宣導活動，戒檳成功學員及口腔癌病友現身說法分享抗癌心路歷程，並鼓勵民眾儘早戒除檳榔、定期自我檢查，共同支持無檳環境。

36歲務農的洪挺愷表示，20歲時因為朋友請吃了第一口檳榔，開始好奇的吃起了檳榔，既提神又好吃、盡情享受吐汁的快感，加上檳榔有提神、禦寒、緩解情緒的功能，久而久之也就成了交際應酬的必需品，更是另一種本土化、在地化的情感交流。

當妻子懷孕後，為了自身健康，更不希望女兒有個吃檳榔的爸爸，洪挺愷在太太的鼓勵及戒檳個管師週週電訪關心下，終於成功完成了檳榔的戒斷。洪挺愷表示，戒檳榔贏回了自信、停止口腔癌增加的指數、換回了一口美牙、讓朋友刮目相看，這一舉數得的好處，現在從口袋把那包剛買的檳榔丟掉，那就是戒檳榔成功的第一步。

彰基院長陳穆寬醫師表示，在台灣和口腔癌最有關係的就是嚼食檳榔，十位病人當中就有八至九位嚼食檳榔，嚼食檳榔不但會造成口腔黏膜病變，最後可能會導致癌症；另外，口腔癌、下咽癌及食道癌，目前研究顯示都與檳榔有關係，所以有嚼食檳榔的朋友，不但要做口腔黏膜篩檢，還要做下咽部及食道的定期檢查，特別在政府提出四癌篩檢裡面最重要的就是『口腔黏膜篩檢』，民眾在到達一定的年齡，還有嚼食檳榔及抽菸者，都可以免費做篩檢。