完全執政「三安一體」仍原地踏步　高志明：九合一慘敗無可怨

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）九合一大選結束，執政的民進黨慘敗，被外界指最先該負責的內閣三部會首長請辭獲准，關心時政與環保食安議題的義美食品總經理高志明3日也發文對選舉結果表達看法，認為民進黨「完全執政2.5年」，卻遲無讓環安．農安．食安「三安一體」，整合原地踏步未接地氣，民眾感受不到一個更安全的環境，今日的失敗也就沒什麼好怨嘆的。

高志明文中指出，人民對環境、農業與食品安全好壞的感受，比資訊安全與國防安全與否還來得強烈，不過民進黨完全執政下，這三塊卻被忽略，雖然政府官員努力不倦在各個領域打拚修法立法，但過程溝通沒做好、方向也有待商榷、未接地氣，導致雙輸局面，讓想多「打拚」的弱勢、網路族群、與退休人員少了增加收入的機會，無法抒解生活壓力，中小企業經營者則無法疏解經營壓力。

另外，高志明也提到，環境、農業、與食品安全三者唇齒相依，三者的整合是不分階級年齡性別的全民所企望，但民進黨完全執政下，理應讓「環安．農安．食安」三安一體的追求更快能落實，卻未能達到，令民眾失去對政府的信心。他也呼籲政府加快協調各相關部會與學界、民間團體，共同打造一個「三安一體」平和康樂的烏托邦。

(圖片來源：環保食安志工臉書專頁）