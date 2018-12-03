高志明：完全執政2.5年　環安．農安．食安「三安一體」仍原地踏步

一、「環安．農安．食安」三安，比「科技經濟成長」、比「資安．國安」，更

貼近人民感受；「三安」與「治安」好壞，同樣能即時反應、觸動民心；

但卻被「執政的府、院、黨」經營層，完全忽略了！

二、各級政務官很認真各自打拼，分別負責各自領域，完全無視於人民對

「完全執政．政府一體」的期待；從完全執政至今，各部會皆不斷立法、

不斷規範嚴格管理「中/小企業、農業/農民、傳統產業」、未見溝通好，

就限制「個人、弱勢、單親家庭、網路族群、退休人員」的打拼權利。

完全無疏減「經營壓力/生活壓力」的思維；遭到唾棄是必然的結果！

三、「完全執政」的政府之府院黨，理論上，是數十年來最接地氣的組織編制；

竟然完全沒有考量過：分別來自各部會、各自認為是的法令規範，所給予

各階層人民的「束縛、或壓力」之總合、及「人民的承受能力」！

四、筆者近年來不斷呼籲「環安．農安．食安」三安整合之重要性；但是，

總有「狗吠火車」的無奈感。

在此還是要強調：沒有環安，就沒有農安；沒有農安，絕對不會有食安；

必然造成「民不安」！

五、「環安．農安．食安」的追求，絕對「無種族、國籍、黨派、性別、年齡、

宗教、貧富、貴賤、學歷」之分別；

期望所有人民不分「東．西．南．北」、不論「宅．鄉．婉．弱．產．

官．學」繼續追求「三安一體．平和康樂」的生活環境！