2018國際自由民主論壇登場　聯合國官員痛批愛家公投

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）2018國際自由民主論壇已於今（3）日登場並邀請駐華使節及代表共襄盛舉，其中，聯合國官員納茲於論壇開幕式針對甫落幕的愛家公投表示，人權永遠不應該付諸表決。

2018國際自由民主論壇（2018 International Forum on Freedom and Democracy）由聯合國公共資訊部NGO執委會與我國「世界自由民主聯盟」（簡稱世盟）合辦，已於今日至明日兩天在台北市福華大飯店登場。今年會議主題為「全球民主永續發展目標與進展」，將針對聯合國第16項永續發展目標「和平、公義及強健組織」加強合作。

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權表示，他為民主發展深具信心，民主不可能為其他政治思想或體制所取代，呼籲全民要以台灣自由民主發展為典範，繼續成為亞洲自由民主燈塔。

隨著台灣九合一選舉併公投結束，反同「愛家公投」三案大勝，聯合國非政府組織公共資訊部執委會主席納茲今日在論壇開幕式致詞時公開批評此事，人權永遠不應該付諸表決。

曾多次訪台的聯合國非政府組織公共資訊部執委會主席納茲，今天在論壇開幕式致詞時，首先指出全球合作主義的消退以及國族民粹主義的復甦，可能導向比一戰和二戰更嚴重的後果，呼籲世界共同面對。

然而，納茲話鋒一轉，針對台灣甫結束的公投案發表評論表示，台灣憲法保障同性配偶的婚姻權，但少數基督教會挾金錢與政治影響力施壓，說服政府針對已經釋憲的婚姻平權議題舉辦公投。

納茲嚴厲表示，這也稱為民主，因為它要求民主程序判斷一群人是否應該享有法律規定的平等保護，「1930年代的德國也曾經出現這樣的場景」。因當時的德國國會通過「紐倫堡法案」，剝奪猶太人的公民權，猶太人此後不能選舉、教書、從軍、擔任公職，也被禁止與亞利安人通婚等，最終導致超過600萬猶太人，以及400萬的同志、吉普賽人與異議份子死亡。

納茲舉例說明，如果舉辦一場公投，決定基督徒在台灣能不能做禮拜？或是允許基督徒做禮拜，但投票決定應該限定在星期四？他說，這些例子是想告訴大家，將人權拿來投票、由多數決定結果，是一件多麼荒謬的事。

納茲接著強調，人權永遠不應該付諸表決，而這正是台灣對同性配偶所做的事情，並警示「通往死亡集中營的道路始於民粹民主的陷阱」。

對於納茲嚴詞批評，曾永權會後受訪表示，公投是直接民權，中選會審查通過，且經過投票已超過法定門檻通過。不過曾永權也強調，人權是廣泛、大家也要遵守的，或許各種國情不一樣，但「尊重人權的態度是一致的」，所以尊重納茲主席的看法。