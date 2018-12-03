肺癌不再是吸菸者的專利 補助弱勢女性篩檢活動開跑

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）癌症連續36年為國人死因之首，每年因為肺癌死亡的國人超過9,200人，平均一天有超過25人死於肺癌，其中非吸菸者通常會認為自己與肺癌無關，甚而沒意識到自己可能是高危險族群，待發現之時，往往為時已晚。

我國於1997年實施菸害防制法，成人吸菸率從1990年之32.5%降至2016年的15.3%，降幅為52.9%。然奇特的現象是我國肺癌的死亡數並未趨緩，這正是公衛現象的死角，必須正視與解決。

台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康院士表示：我國罹患肺癌病患不吸菸的比例高達55%，尤其是女性有93%沒有吸菸的行為，而且高達七成是與吸菸行為關係較不密切的肺腺癌。而肺癌因其早期鮮有症狀，當發現之際，有將近75%的病患已發生局部或是遠端的轉移，錯失治療的黃金期，因此特別歸納出為台灣肺癌高風險族群特徵：

1.直系血親具有家族肺癌病史：

尤其是不吸菸而罹患肺癌者，根據統計，直系血親有兩人罹患肺癌，其罹肺癌的機會為一般人的五到七倍。而依照臨床醫療得知，我國女性肺腺癌病患有近六成有表皮細胞生長因子接受體（EGFR）的突變；同時非吸菸族群具有家族史者多半帶有相關的其他肺癌危險基因；這是非吸菸族群羅致肺癌的重大因素之一。

2.曾經罹患肺結核或是其他肺部慢性疾病（如COPD）：

肺結核結痂處及其周邊容易形成腺癌；而COPD患者常與過去的吸菸行為有關；為於香菸中的尼古丁物質抑制纖毛運動，使痰液堆積不易排出，因而罹病。此二肺部疾病同是罹患肺癌的高潛在危險因子。

3.家庭廚房煮食沒使用抽油煙機：

目前已經有科學實證指出，廚房煮食若是不使用抽煙機，其罹肺癌風險高於使用抽油煙機者，尤其是中式烹飪的溫油炒釋放之化合物，將侵蝕長期於下廚者的肺部健康。除此之外，抽油煙機也必須定期清洗、或汰換濾網等，以確保抽油煙機的正常功能，來抽取有礙健康的化合物。

4.長期暴露於致癌環境者：

如長期暴露於二手菸環境下，尤其是不吸菸的女性，需更加注意。其他如職業環境有重金屬與毒物的如鎘、鉻，以及砷，或是石棉業者、過度處於有機化合物情境（如燃燒煤、祭拜的香）、放射線環境，以及污濁的空氣等；長期下來對肺部的健康必然會產生不良的影響。

因此臺灣癌症基金會與屈臣氏呼籲社會大眾重視肺癌的威脅，並針對經濟弱勢族群之女性提供「弱勢家庭篩檢支持計畫」，凡符合資格的民眾均可在臺灣癌症基金會官網申請「低劑量電腦斷層掃描」補助金額，讓年滿40(含)以上的肺癌高危險群經濟弱勢女性有機會獲得補助。期望鼓勵更多女性建立早期篩檢、維持良好生活習慣的正確觀念，以利早期發現，提高治癒率。