國際旅客來台人數達標千萬　新南向國家成長幅度大

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）觀光局以及各界努力推動台灣旅遊觀光產業，來台國際旅客人數已在昨（2）日晚間達1,000萬名，不僅連四年突破年度來台千萬旅客的紀錄，且今年迄今新南向18國佔來台旅客人次約近四分之一。

觀光局表示，根據統計，新南向國家中來台人數，尤以菲律賓及越南較去年同期成長達50%及30%以上，成長力道強勁，仰賴政府各部門共同建置友善旅遊環境，以及產業界積極提升旅遊品質，讓台灣真正穩站千萬旅客量，特別是多元客源市場的開發有了成效。

交通部觀光局指出，近4年來台旅客前5大客源市場，包括中國、日本、港澳、韓國、美國占來台旅客總人數超過7成，其中日本市場可望在今年底突破200萬人次；韓國市場雖受花蓮地震影響1至10月的來台人次表現，但可望維持百萬人次規模；加上新南向18國客源市場可突破250萬，幾占總來台旅客數的95%以上。

交通部觀光局在 Tourism 2020策略下，以一年一旅遊主題的方式行銷台灣觀光資源，並以開拓多元市場及推廣體驗觀光等策略主軸，營造更友善環境及致力於拓展多元的國際客源。

今年，在觀光產業共同努力下，各主要客源市場表現均顯突出，東南亞地區有近2成的成長幅度、加拿大及歐洲長線市場則維持6~16%的成長率，證明台灣觀光資源確實具備吸引不同客源市場的魅力，也讓我們更有信心開拓更多潛力市場，讓市場結構可以更多元。

展望2019年國際觀光行銷，在目前面臨鄰近各國積極引客競爭激烈的環境下，台灣觀光將全力與地方產業結合，希望以各地小鎮引導旅客深入地方，體驗最在地的台灣風貌。