各地晴朗炎熱高溫達30度 中南部空氣品質差

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今（3）日至明（4日）白天各地早晚稍涼，西半部日夜溫差大，除了東半部地區有零星短暫雨外，其他地區大多為晴到多雲的天氣。明晚起鋒面通過和東北風影響，北部、東北部天氣稍涼。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今天和明日白天各地晴朗穩定，僅山區偶有少量飄雨的機率白天西半部高溫約在30、31度，東半部也在29、30度左右，但日夜溫差超過10度，早出晚歸的民眾要注意衣著調適。

明日晚起，鋒面由北部海面掠過，東北季風南下；週三(5日)迎風面降雨，第一波冷空氣較弱，桃園以北雲多降雨，北台灣白天氣溫明顯下降、轉涼，夜間低溫變化不大；對中南部的影響很小。

吳德榮提到，週四晚至週六(8日)白天，第二波冷空氣影響，北台灣再轉有雨，氣溫才降至最低。台北市最低溫約可降至16、17度左右，北台灣空曠地區低溫約在14、15度，是今年入冬以來較低的，應注意！週日又有另一股東北季風，帶來比較多的水氣，降雨較明顯。

空氣品質方面，根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天宜蘭及花東空品為「良好」等級；北部、竹苗以及「普通」或「橘色提醒」等級；澎湖、馬祖為「普通」；中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，金門、雲嘉南及高屏局部短時間可能達紅色警示。