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好消息！近危烏翅真鯊重遊泰國瑪雅灣

原訂10月重新開放觀光，泰政府再度宣布無限期關閉，直到生態系統「完全恢復到正常狀態」。

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/12/03 12:02
烏翅真鯊(Carcharhinus melanopterus)

烏翅真鯊(Carcharhinus melanopterus) (來源 維基百科)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）泰國國家公園管理處11月初在臉書官網發布影片，十餘隻保育烏翅真鯊悠遊在印度洋與太平洋沿岸的珊瑚礁群。泰國國家公園管理處表示，這是好現象，瑪雅灣(Maya Bay)正在好轉。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，海洋生物學家Thon Thamrongnawasawat表示，老實說，他從未想過會有如此好成績。

今(2018)年6月時，泰國政府曾宣布關閉度假聖地小披披島(Ko Phi Phi Ley)的瑪雅灣，原訂10月重新開放觀光卻再度宣布無限期關閉，直到生態系統「完全恢復到正常狀態」。

2000年一部由美國好萊塢影星李奧納多‧狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)出演的電影「海灘」(The Beach)讓瑪雅灣聲名大噪，吸引每天多達5,000名觀光客造訪，嚴重衡擊當地環境生態。

泰國每年有3500萬名觀光客造訪，卻面臨海床加速退化的問題，其中原因為氣候暖化、遊客毫不顧慮的踩踏珊瑚、觀光船的引擊所帶來的汙染，以及未控管人數前往國家公園列為保護的島嶼等，都衝擊著當地的生態系統。

被國際自然保護聯盟(IUCN)列為近危的烏翅真鯊(Carcharhinus melanopterus)，是生活在熱帶及溫和海洋的鯊魚，該物種與其他鯊魚一樣，都因人類對於鯊魚鰭的需求遭到捕撈，使其數量銳減。

延伸閱讀：

泰小披披島因電影「海灘」聞名引人潮　生態遭毀政府宣布無限期關閉
泰國
小披披島
鯊魚

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