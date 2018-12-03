〈財經主筆室〉川習暫休兵 東西方都過個好年先拚消費

上周末全球關注阿根廷舉行的G20峰會，美國總統川普與中國國家主席習近平晚宴結果，釋出美中貿易戰「暫時休兵」善意，雙方同意在未來的90天內來完成協商，讓折騰近一年的美中貿易糾紛總算傳出好消息，這個結果是讓美國民眾可以在耶誕假期前夕安心採購、快樂過聖誕節，中國人民也可以比較安穩的準備過個農曆春節，全球投資人也可暫時鬆一口氣。

據川習二人參加完G20峰會後的官方聲明內容來看，美國同意自明年1月1日起，對2000億美元中國商品課徵10%關稅，但暫緩將稅率升至25%；中方則同意，大量採購美國農產品、能源、工業及其他產品，以減緩雙方間的貿易失衡。不過再細看，雙方同意將盡力在90天內完成協商，如果在期限內無法達成共識，關稅稅率就將從10%升至25%。也就是說這個聲明留有但書，90天內沒有完成協商，美中貿易戰又將重啟，真正雙方的交峰點應該落在明年農曆春節過後。

美中貿易糾紛牽涉諸多問題，解決之路漫長，只能說美中貿易戰折騰近一年之後，川普與習近平兩 人總算坐下來會談，經過幾個月的爾虞我詐及相互叫囂，雙方終於達成初步共識，川普拿到中國的讓步，中國也暫時獲得喘息機會，但對11月初的期中選舉成績並不理想的川普來說，為了挽回聲勢及2年後的總統大選，美中貿易戰被他視為重要政績，只許成功不准失敗。對習近平來說，美中貿易戰至今已讓中國經濟內傷，如今獲得美國暫緩加徵關稅至25%承諾，讓中國經濟得以喘口氣，但蠢蠢欲動的反對勢力，仍是很大的壓力，90天後仍有很大變數發生的可能。

美中貿易戰對全球經濟影響極受關切，影響也逐漸浮出檯面。南韓是全球最早公布貿易數據的主要出口國家之一，根據南韓近日公布11月份貿易數據，11月單月出口雖較去年同期有4.5%成長，但低於市場預期的6.6%，原因是全球需求趨緩，記憶體晶片需求減少，尤其是對中國的出口額出現2年來首次下跌；南韓的分析師就指出，中美雙方貿易糾紛若能達成協議是最好，如果無法達成協議，對使南韓明年的出口元氣必定大傷，中美貿易戰對全球影響有多大，就連南韓都是相當擔心，對其它國家的影響也陸續顯現中。

美中貿易關係能否和解攸關明年全球經濟展望，會前各界就有各種的預言，普遍認為若川習會後宣布達成協議框架，股市可望隨之雀躍，否則就可能下挫。如今川習會傳出好消息，全球股市可望有一波的慶祝行情，貿易戰暫時休兵好消息傳來美股已收盤，本周亞股應該會率先反應這個利多，況且美股上周在美中貿易關係融冰期待下挺升，美股三大指數周線與月線收漲，標普500指數周漲幅為七年來最大，在這些利多激勵下，亞股本周行情表現相當受到投資人期待。