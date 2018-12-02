音樂大師久石讓來台！用管弦樂道出「龍貓」感人故事

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）牛耳藝術與國際樂壇同步，引進許多國際知名樂團來台表演，包含柏林愛樂、聖彼得堡愛樂、以及電影配樂家兼指揮家久石讓等，讓台灣樂迷大飽耳福。

國際知名樂團德國柏林愛樂以及俄國聖彼得堡愛樂，加上義大利的聖西西里亞管弦樂團皆可以在台灣聽得到，除此之外，牛耳藝術也邀請2位跨界指揮，包括電影配樂家與指揮家久石讓，他將客席NSO國家交響樂團演出「龍貓組曲」與古典曲目；另外，跨界指揮家楊士弘將帶領長榮交響樂團，演出5場「哈利波特」電影交響音樂會。

久石讓音樂演奏會（ Joe Hisaishi Symphonic Concert）將於8日及9日台北國家音樂廳登場，將由指揮家久石讓領軍鋼琴塞吉奧．廷波（Sergio Tiempo）以及NSO國家交響樂團，帶來多首經典名曲，其中包含德布西的「牧神的午后』前奏曲，以及「龍貓」。

中時報導，牛耳藝術總監牛效華表示，牛耳2018年以及2019年的新樂季首部曲將從「哈利波特」系列電影交響音樂會開始起跑，到年底前一共有3大交響樂團、3大天王指揮、17位獨奏家攜手演出。

今年訪台的5位指揮涵蓋全球知名老、中、青三代，「俄國桂冠指揮」泰密卡諾夫將率領子弟兵聖彼得堡愛樂管弦樂團第10度訪台；中生代歌劇與管弦指揮大師帕帕諾爵士身兼科芬園歌劇院音樂總監，將帶領義大利第一交響聖西西里管弦樂團雙雙首度訪台；來自南美洲委內瑞拉熱血沸騰的當紅炸子雞杜達美也是首度訪台，將客席柏林愛樂，為北高樂迷展現管弦轟炸力。