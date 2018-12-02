蔡英文：檢討完後，拿出令人民有感的執政

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（2）日出席嘉義市座談會，連同嘉義市長涂醒哲及立法委員李俊俋等人，傾聽基層民眾心聲。她表示，檢討完後，讓人民真正受到照顧並且有感，是下個階段執政團隊要共同努力的地方。

此次九合一地方選舉，力拚連任的民主進步黨嘉義市長參選人涂醒哲以2千多票些微差距，敗給中國國民黨對手黃敏惠，蔡總統致詞時表示，她對涂醒哲無法成功連任，感到非常惋惜，但也必須面對選舉的結果，一起來檢討。

蔡總統強調，這次的檢討，不是為了檢討而檢討，而是真正徹底的檢討。她是執政團隊的領導人，必須要負完全的責任，把問題一一找出來，並找出政策應該要調整的地方。

行政院昨（1）日做出人事調動，交通部長吳宏謀、環保署署長李應元，以及農業委員會主任委員林聰賢等三人宣布辭職。針對在場媒體提問內閣改組是否會在12月25日前完成，蔡總統則回應，「整個執政團隊的檢討，我們有一定的節奏，會持續進行檢討。」

蔡總統也表示，檢討完後真正重要的還是要拿出有感的執政，讓人民感受真正受到照顧，這才是執政團隊下個階段要共同努力的地方。

蔡總統也向出席的民眾表示，不論檢討地多尷尬、多痛苦，都期待可以聽到大家直率的意見，「把問題說出來，或許大家的感受不同，但這是我們集體，用不同層次、面向的感受，來檢討執政過程中所面臨的問題」。

根據《中央社》報導，涂醒哲坦言對選舉結果感到有些意外，選舉當天他只準備好連任感言，後來的敗選感言是臨時湊出來的。不過他也表示，雖然連任失敗，但敗選不會改變民進黨與他的從政風格與作為，他始終相信「幸福新嘉義」、信任市民，也認為政績才是王道。