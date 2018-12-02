黨國不分 黨產會：國民黨藉壟斷民生物資市場圖利

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）針對國民黨在戒嚴時期如何累積龐大黨產，黨產會持續追查，指國民黨當年挾著「特種外匯」批准權，利用中間價差獲利，並發現1950年代台灣最大燈泡工廠也屬黨營事業。

《自由》引述黨產會委員說法，早年國民黨黨營事業觸角廣及瓦斯、燈泡等日常用品，勢力龐大，幾乎成為寡占市場，如各縣市欣字輩瓦斯公司，幾乎多由藍營人士或地方派系經營。

該委員表示，「自由中國」雜誌1958年3月發表「從滿街蘋果談到外匯管制的弊端」社論，文中披露國民黨中央財務委員會在外匯管制時代，握有特種外匯批准權，藉此賺取匯差。

舉例而言，當年進口商若想進口國外蘋果，須透過國民黨中財會獲取特種外匯申請核可，該外匯所適用的美元匯率，是官定價格之三倍，國民黨便從中間的價差圖利。

此外，國民黨黨營企業不必經冗長複雜的特種外匯申請過程，可直接壟斷市場。該委員表示，以1950年代的燈泡工廠為例，「自由中國」曾揭露，黨營工廠生產之燈泡，品質不佳、遭到詬病，但由於燈泡在當年屬管制物資，除非民間企業申請到特種外匯，否則不能進口燈泡。然而，國民黨握有批准權，卻未將燈泡列入進口名單，因此得以壟斷市場。

另一方面，二戰後，由國民政府接收的18家日產戲院，最後皆納入黨營中影公司經營。國民黨中委會轄下「中央廣播事業管理處」，也接手日產廣播電台及多棟廣播大廈，後於1946年改組成中國廣播公司。