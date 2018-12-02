第18屆全加代表大會　理事長盼僑界發光發熱

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）全加中華總會館已於近日大溫地區列治文市舉行第18屆全加代表大會，並選出本屆正副理事長、常務理事與理事，進行財務報告及各地區會務簡介。

會議由理事長鄧華一主持，共有100多位嘉賓及會員參加，包含駐溫哥華辦事處處長陳剛毅偕僑務組長夏基陸、僑務秘書黃儷萱等應邀出席，多位加國政要包括國會議員黃陳小萍、省議員陳葦蓁與康安禮、列治文市議員Carol Day與Bill McNulty等到場祝賀。

另外，外埠理事包括多倫多的邵良昊及蔣德成、沙城夏于其敏、愛德蒙頓曹麗珍亦遠道而來參加大會。

理事鄧華一表示，期望總會館能夠履行其職責，繼續為團結僑界發光發熱。

駐溫哥華辦事處處長陳剛毅以「外交官心歷路程」為題發表專題演講，講述個人成長背景、台灣經濟現況與未來，以及世界局勢發展等，體現著一名資深外交官的觀察心得。

另外，國會議員黃陳小萍也分享融入加國主流社會的心得，她鼓勵華人積極參政，投入公眾服務工作。

下午進行新任幹部選舉，新屆理事長由鄧華一連任，4名副理事長分別為：葉憲年、程建宏、林聖洋及陳淑美，同時亦選出多名常務理事、理事及外埠理事等，共同協助推動總會館的發展與壯大。

全加中華總會館成立於1916年，旨在團結加拿大僑界各界力量，追隨當年孫中山先生的亞洲第一個民主立憲政府，至今已有102年歷史。第18屆總會館亦將秉承過往忠貞愛國的信念，凝聚僑心持續支持中華民國。