臺北市長選舉明重新計票　北院公布驗票流程

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國國民黨臺北市長參選人丁守中以3,254票之差敗給競選連任的無黨籍參選人柯文哲後，聲請查封票匭並重新計票。臺北地方法院今（2）日公布驗票的九大流程，預計明（3）日上午9時啟動驗票程序。

九大流程依序如下：

一、驗票組人員坐定後，即由書記官領取選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單（下稱報告單，上開三者下合稱「三標的」），進行驗票。

二、驗票時授權由各組法官指揮、認定，由書記官作成筆錄。

三、由選務人員拆封清點票數，確認是否與開票所報告單數字相符。

四、選票的開封、提示、收攏等，均由其中選務人員戴手套提示處理，聲請人（丁守中）及關係人（柯文哲）的律師均不得碰觸選票。如法官要接觸選票，也需戴手套。

五、相關選票、選舉人名冊的計算原則上亦由選務人員計算，律師有意見時，再依法官指示記載於筆錄。

六、驗完選票後，相關選票歸屬或無效爭議由律師向法官表示意見，法官認定後作成筆錄，相關爭議意見均由書記官作成附表，將附於筆錄一部分。

七、若有爭議選票，由選務人員舉手，經現場北院巡迴人員影印後，交還選票原本及影本，影本在雙方律師簽名後，由北院帶回。原本則集中封存，置回選票箱由選委會保管。

八、選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單均驗完後，計票紙屬於保全證據範圍，交由台北地院人員收齊保管，其餘則封回選票箱，由書記官歸還後，再領取下一批選票箱、選舉人名冊、投開票所報告單。

九、相關筆錄、重新計票結果表、爭議選票影本等，由書記官整理後交由承辦股（誠股或樂股）書記官收取後，彙整帶回法院。

北院表示，目前規劃投入50組人力，每組配置法官一人、書記官一人、丁守中陣營律師、柯文哲陣營律師，以及二位選務人員。

丁守中於上週日（25）凌晨得知以3千多票差距敗給柯文哲後，起先至北院聲請查封票匭重新驗票，後又聲稱驗票程序耗時，臨時撤回聲請，改提出選舉無效之訴。

丁守中於週三（28）舉辦記者會，表示因收到太多選務違法情資，將聲請重新計票以及證據保全，並自籌428萬2,929元保證金。