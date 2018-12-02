駐加代表辦多倫多僑界餐會　力促台加經貿關係

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）駐加拿大代表陳文儀盼台灣短時間內與加方洽談雙邊投資保障協議，並希望台灣能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的下一回合諮商。

曾任駐多倫多經濟文化辦事處長的陳文儀，現任駐加拿大代表，上任後首次舉辦的餐會約有僑民300人到場參加。

中央社報導，陳文儀近日在多倫多主持大多倫多僑界鄉親餐會，接受華文媒體訪問時指出，台加經貿合作關係如何晉升到最高層級，是當前台加關係的最大挑戰。

陳文儀強調，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，也是加拿大在亞洲第5大貿易合作夥伴，但雙方合作空間和幅度絕對可以再擴大。

陳文儀表示，全球經濟秩序面臨劇烈變動挑戰，台灣、加拿大及世界各國都正面臨調適。台灣這兩年推行新南向政策，與目標國發展投資、學術交流、人員來往有成，台灣可以扮演跳板和中介角色，引領加拿大面對東南亞、印度、大洋洲等亞太地區數十億貿易人口，協助加拿大完成國際貿易多元化目標。

此外，台灣近幾年推展潔淨能源，加拿大高科技產業公司已注意到這一點，也積極推動赴台投資。駐加團隊希望能將雙方貿易合作層次在短期內具體提升。

陳文儀指出，在推廣經貿合作時，需要具體架構規範保障雙邊投資者權益，政府與民間都希望在最短時間內，就加台雙邊投資保障協定進行洽談。

此外，加國也是CPTPP正式成員之一，12月30日CPTPP正式運作後，台灣希望很快成為下一回合諮商的一員，與目前CPTPP成員國進行對話。

陳文儀相信，一旦雙邊及多邊基礎架構完備，台加貿易關係將因此進入新層次。