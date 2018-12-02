新南向跨國醫療合作　台領軍促泰分子腫瘤討論會

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣生技醫療產業前往新南向，愛心無國界的推手之一台灣醫生賴育宏，將台優質的癌症基因檢測服務，提供除了台灣以外，其他東南亞國家病患全面的完整檢測方案。

綜合媒體報導，醫師賴育宏變身專業經理人，將台灣優勢生醫技術拓展至新南向國家並致力培育人才，促進台灣生醫人才與世界緊密交流。賴育宏將台灣優質的癌症基因檢測服務（Tumour Genetic Testing）引入新加坡、泰國、馬來西亞及菲律賓的數十家癌症專科醫院，正式進入醫院內部的分子診斷選單系統。

身為行動基因新加坡子公司資深副總裁的賴育宏能有此番成就，憑藉的是對利基市場、競爭者的精準觀察，以及有效行銷具差異性、技術領先的廣泛型癌症基因檢測與整合方案服務，帶領來自台灣本土的生技公司，成功邁出拓展新南向國家市場的第一步。

另外，賴育宏領導行動基因集團新加坡子公司的跨國專業團隊，在短短兩年內，透過次世代定序技術（NGS）的癌症基因突變檢測平台，加上台灣研發的整合型生物醫藥資訊分析系統，以新加坡做為深入東南亞其他國家灘頭堡。

中央社報導，賴育宏表示，以少量病患的檢體檢測癌症基因變異的次世代定序技術，不僅有助臨床醫師用藥參考，也是癌症患者醫療的最佳選擇。

值得一提的是，此生醫團隊由台灣人領軍、進駐在新加坡，去年8月間協助泰國康明醫院（Bumrungrad International Hospital）癌症中心，設立泰國第一個「分子腫瘤討論會」（Molecular Tumor Board），針對癌症病人特有的生物標記，提供最新癌症基因突變、臨床證據與用藥參考，落實精準癌症治療的臨床應用。

這支跨國團隊也獲Frost & Sullivan頒發2017年亞太地區分子診斷產品線策略領導獎。

賴育宏畢業於台灣中山醫學大學醫學系，爾後在台灣大學專攻預防醫學取得公衛碩士，並至新加坡國立大學深造取得公共行政碩士與公共政策博士，除擁有豐富與深入的臨床醫師經驗，其研究興趣與專精領域更涵括癌症治療與預防的精準醫學、突變路徑為主的癌症基因學、亞洲比較衛生政策(生技政策)、藥品與醫材的市場准入策略、健康經濟評估與預算衝擊分析、策略聯盟與營運周轉，已發表超過40篇期刊文章與專書論文。

除此之外，他並曾任多家跨國醫藥公司(Roche, Sanofi, Novartis, Johnson & Johnson) 與醫材公司(Medtronic, Boston Scientific) 與亞太區多邊組織藥物市場准入與衛生政策之顧問，國際藥物經濟暨效果研究學會新加坡分會主席。