法國第三波黃背心示威 巴黎滿目瘡痍如戰場

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）法國巴黎於1日爆發第三起黃背心街頭示威運動，至少有110人受傷，270人遭警方逮捕。

法國內政部表示，這次全國參與示威的群眾約有7.5萬人，相較於上月17日的28.2萬人和上月24日的10.6萬人，雖然已經大幅減少，但巴黎示威的暴力程度仍不減，其他城市則是和平進行。

根據法新社報導，巴黎暴力衝突首先於凱旋門引爆，並逐漸擴散到其他觀光區，有示威者在街頭設立路障、在凱旋門上噴漆塗鴉、縱火燒車和垃圾箱，並向員警投擲石塊。警方甚至透露，有示威者從警車中偷走一把衝鋒槍，衝鋒槍至今仍下落不明。由於暴力局勢愈演愈烈，巴黎知名拉法葉百貨（Galeries Lafayette）和春天百貨（Printemps department store）均停止營業，經濟損失不可計數。

過去一年以來，法國汽油價格上升了23%，馬克宏政府不但在今年加了汽油稅及柴油稅，又宣布明年再加，表示部分稅收將用作發展再生能源及相關基建設施，但法國人民似乎不買帳，紛紛走上街頭抗議，形成了這次黃背心運動。

法國過去的示威活動多是由政黨或組織主導，但這次無黨派、無領袖的「黃背心運動」興起，反映出不論年齡性別和左右派的草根怒吼，即使是以往支持馬克宏的民眾，都團結一致抗議馬克宏政府對經濟困局的毫無做為。