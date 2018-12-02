癌症檢測系統新南向　優秀台灣醫生愛心無國界

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣生技醫療產業透過癌症基因分子，能精準輸出診斷平台與生物醫藥資訊分析結果，協助東南亞百餘家醫院癌症病患全面治療方案。

中央社報導，台灣專科醫師賴育宏，領導行動基因集團新加坡子公司的跨國專業團隊，在短短兩年內，透過次世代定序技術（NGS）的癌症基因突變檢測平台，加上台灣研發的整合型生物醫藥資訊分析系統，以新加坡做為深入東南亞其他國家灘頭堡。

除了傳統生技藥廠，也有不少青壯世代的醫師相繼投入台灣生技醫療產業，盼以優質的生醫技術產業鏈，讓患者擁有全面性的醫療服務，其中，不得不提到賴育宏。

今年，新加坡商業評論（Singapore Business Review）管理卓越獎首度增列生物技術類獎項，賴育宏也在11月下旬頒獎典禮中，獲頒生物技術類年度最佳專業經理人獎，凸顯台灣在生醫領域傑出貢獻。在所有的13位獲獎人中，賴育宏是唯一的台灣人。

賴育宏為讓台灣優質的生醫技術輸出嘉惠東南亞地區患者，以新加坡做為前進新南向其他國家的平台跳板，迄今提供新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼與越南等新南向國家，共超過100間公私立大型醫院，引進癌症基因分子診斷平台與生物醫藥資訊分析系統。

賴育宏指出，醫師要有濟世救人的抱負與胸懷，醫療也無國界之分，隨著科技進步，台灣生技醫療產業可以服務更多東南亞國家患者，讓台灣優質生醫技術與國際接軌，把癌症檢測服務產業鏈布局從台灣拓展到海外。