奇美博物館聖誕週末 12歲以下免費入場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）奇美博物館將於12/15、12/16、12/22、12/23兩個週末舉辦「HOHOHO聖誕週末」活動，涵蓋典藏展覽、音樂派對、聖誕快樂市集、聖誕老公公遊行等包羅萬象，12歲以下兒童更可免費入場。

「HOHOHO聖誕週末」展覽精選常設展及特展30件必看作品，不乏聖誕節相關之作，如透過「藝術廳」的畫作看見耶穌誕生的故事。奇美博物館更首度全館夜間開放，延長常設展、特展參觀時間至21:30，白天看不夠，可一路暢遊至晚上。

戶外園區部分，以聖誕為主題推出一系列音樂饗宴，更有多場live演出，包括古典、爵士、合唱、流行、電音等，總計四天活動，將有近20場表演輪番上陣，滿足各個族群的音樂愛好。現場還有報佳音小天使，不定時出現同歡。

聖誕快樂市集將集結逾100個攤位，讓民眾品嘗西方國家的應景美食，包括熱紅酒、肉桂捲、窯烤PIZZA等。各種聖誕禮品也不容錯過，可帶著美食在草地上享用聖誕大餐、互相交換禮物。若想在氣氛高雅的餐廳品嘗聖誕晚宴，館內信息咖啡將呈上「普羅旺斯烤雞海陸大餐」。

為了實現孩子的夢想，本次也特別籌畫「聖誕老公公出沒」系列活動，聖誕老公公不但會發送小禮物、陪小朋友拍照，還會帶著他的同伴們一起遊行。四天活動祭出限量聖誕帽免費發送，憑預售票、現場票皆可兌換聖誕帽一頂。

為聖誕週末暖身，幸福聖誕樹已於奇美博物館戶外園區登場，以傳統的金、銀、紅色裝飾球，搭配雪花及綠色樹體，搭配博物館西洋古典建築外觀，化身打卡浪漫景點。

奇美博物館「HOHOHO聖誕週末」

日期：12/15（六）、12/16（日）、12/22（六）、12/23（日）

時間：9:30至22:00

票價：預售票250元，活動現場票300元

詳情請上活動頁面查詢。

奇美博物館HOHOHO聖誕週末（圖／奇美博物館）