火柴盒收藏展　方盒子重溫舊時街廓與常民生活

（臺灣英文新聞／藝文組 臺北報導）基隆市文化局舉辦的懷舊火柴盒收藏展，即日起至12月15日止，展出上百件印有懷舊復古圖案的火柴盒，這些小小的方盒子，裝的不只是一根根可點燃的火柴，更承載著舊時街廓場景及常民故事。

現代人使用打火機，方便取得也簡單好用，許多年輕世代的人可能從未使用過或甚至未看過火柴盒。不過在打火機尚未普及的年代，火柴盒可說是隨處可見，基隆市文化局舉辦的「劃出火光爍爍的臺灣年代－懷舊火柴盒收藏展」，展出前基隆市消防局長唐鎮宇逾120件火柴盒收藏。

從唐鎮宇收藏的火柴盒上印的各種飯店、旅社、公共食堂、客運等廣告可知，火柴盒不僅裝載著火柴，在過去也扮演著像是現代面紙廣告的功能。

根據《中央社》報導，唐鎮宇的父親曾任職火柴公司，因此唐鎮宇多年下來收藏了為數不少的火柴盒。唐鎮宇表示，二次大戰後，父親唐坤跟著團隊來臺接收臺灣火柴公司，透過實驗尋找當地適合製作火柴的木材和化學配方。展場也展示唐鎮宇父親當年的手稿。

► 基隆市文化局舉辦的懷舊火柴盒收藏展，展出前消防局長唐鎮宇的收藏品（照片來源：中央社提供）

唐鎮宇指出，臺灣最興盛時期有68家火柴工廠，不過自從打火機問世後，火柴工廠自1987年起就逐漸沒落了。如今，如了販賣舊時童玩的小店還可買到懷舊包裝的火柴盒，坊間已很難找到火柴盒的蹤跡了。