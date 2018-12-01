老布希病逝　台灣各界感念其對我堅定支持

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）針對美國第41任總統喬治布希（George H. W. Bush)辭世，總統府發言人黃重諺今（1）日表示，蔡總統在得知這項消息後感到哀傷與不捨，她也旋即請外交部向美方以及老布希前總統家人，致上她與台灣人民的悼念之意。

黃重諺表示，蔡總統高度推崇老布希前總統任內致力於冷戰的結束與國際和平的促進，而老布希前總統對台灣的支持，台灣人民更是由衷感謝，現在他的離世，令人哀傷不捨，而他對世界與台灣所做的一切，將永遠被記住。

對於老布希辭世，台灣政壇不分藍綠皆同感哀悼。立法院長蘇嘉全在臉書上表示，老布希可以說是台灣最重要的美國友人之一，老布希對台灣非常友善眾所周知，卸任後也曾到訪過台灣，曾說過「民主在台灣得到見證」，因此「台灣人將永遠懷念他長年來對我們的友誼與感情」。

外交部指出，老布希擔任總統任內期間歷經冷戰結束，曾在第一次波灣戰爭中帶領聯軍阻止伊拉克侵犯科威特，被視為捍衛國際自由秩序的領袖。同時，老布希也是台灣長期重要友人，曾力挺台灣加入關稅暨貿易總協定（GATT）及亞太經濟合作會議（APEC），並批准售台150架F-16型戰機，以具體行動履行「台灣關係法」對台的安全承諾。

外交部表示，老布希於1993年1月卸任總統後，同年11月即來台訪問，展現對台灣的堅定支持。當時他曾以「後冷戰時期的亞洲及崛起中的台灣」為題發表演講。

中央社報導，美國前總統老布希1993年11月訪台時，當時的李登輝總統與夫人曾文惠曾親往桃園中正機場迎接。