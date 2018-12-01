美麗信花園酒店 雨林餐廳推【野人食補】

俗話說「冬令進補，開春打虎」趁隆冬時節好好養精蓄銳進補一番，待春暖花開時便能精力十足地開工啦！美麗信花園酒店雨林餐廳即將推出【野人食補】美食饗宴，一系列特色野味食材、食補料理輪番上陣，要與各位嘉賓一起補足熱量對抗冬季。

美麗信雨林餐廳12月5日(三)起霸氣推出【野人食補】美食饗宴，平日午間每人NT$780+10%、平日晚間每人NT$880+10%；假日全天每人NT$980+10%，主廚選用多種滋補養身食材，如枸杞、當歸、人蔘、老菜脯等，透過靈感湧現激發出各種食補美饌，更祭出野味食材如鱷魚肉、鹿肉等要讓嘉賓們今年冬天各個身體力壯，氣血充足。此外，雨林餐廳於假日推出每人限定位上「麻油野人鱷魚肉」，鱷魚肉益氣補神、富含蛋白質且低脂肪，堪稱是新一季養生盛品；肉質像雞肉、皮有濃厚膠質似深海魚皮的口感，主廚巧妙搭配雞腿肉、曼波魚膠、龍魚肉並使用純正北港黑麻油以燉湯方式料理，甘甜湯頭暖活你我味蕾，淺嘗數口，全身立刻充滿元氣。

極致食補料理稱霸冬季

美麗信雨林餐廳「野人食補」美食饗宴霸氣登場，主廚準備用一系列美味盜獵嘉賓味蕾！【青蒜木耳炒鹿柳】，採用進口養殖鹿肉，其高蛋白且低膽固醇易於被人體消化，主廚將鹿肉與薑、麻油等暖身食材爆香並運用酒燒烹煮手法，去除肉臊味，將肉質本身甘甜釋放於料理中，雋永滋味令人吮指回味；【花膠蟹肉老菜脯燉飯】，使用鰻魚腹做成的花膠，膠質豐富且養顏美容，與促進身體代謝及抗氧化的陳年老菜脯共同燉煮成義式燉飯，中西交融獨特滋味讓人如癡如醉；【大地冬菜燒酒魚】，使用客家冬菜搭配金目鱸魚，以魚捲方式呈現，內包剝皮辣椒，口感微酸微辣，再以炸薑片點綴，極品料理撫慰受凍心靈；【芥末甜貝黑豆腐】，養生黑豆研磨成豆漿後做出的黑豆腐香濃滑嫩，搭配甜貝、魚卵再佐上由日本芝麻製成的胡麻醬，養生料理也能如此爽口美味。

【西漢紅燒羊肉爐】，經典食補料理少不了羊肉爐，主廚使用黨蔘、杜仲、人蔘、當歸、紅棗、枸杞等8種中藥材熬煮4小時的湯頭，濃郁鮮甜滋味在舌尖縈繞不絕。搭配油花分布較均勻的羊肋骨及豐富配料，給饕客們意猶未盡的美食盛宴；【清燉高麗蔘雞湯】，韓國高麗蔘與烏骨雞燉煮2.5小時，清甜湯頭與軟嫩雞肉吃完立刻精神飽滿，此採現點現做，要讓嘉賓們品嘗美麗信最暖的心意；【大地小麥草晶凍】，有豐富葉綠素且利尿的小麥草，與香濃奶酪完美交疊出漸層凍感再襯上冬季草莓，碰撞出酸甜新滋味。此外還有【桂圓荷蘭醬焗扇貝】、【養生紅麴燉豬腳】、【東北酸菜海鮮白肉鍋】、【當歸紅棗牛肉凍】、【當歸燻鴨大阪燒】等精采滋補料理呈現於餐檯上。

美麗信一樓雨林繽紛百匯自助餐廳，冬季推出的【野人食補】美食饗宴涵蓋各式佳餚，平日餐期除了各式特色食補料理外，還包括現切爐烤頂級美國牛排、日式燒烤紅藜麥鮭魚、綜合生魚片、貴妃鮑角、紐西蘭淡菜等，壽司手卷區提供炙燒牛肉握壽司、鮭魚握壽司等綜合壽司盤，還有蟹肉、鮮蝦、蝦卵等手卷；中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧，精選湯品有現沖川味麻辣魚片湯、甘薯葉鮮菇鮑魚濃湯等，還有時令鮮果、哈根達斯冰淇淋、西班牙La Menorquina冰淇淋、特色甜點、現榨蔬果汁、飲品、咖啡及茶等無限享用。假日餐期更提供法式羅勒脆羊排、挪威燻鮭魚、天使紅蝦等佳餚，予您品嘗最與眾不同的冬季野味美食誘惑。

美麗信盛情邀約品味佳賓齊聚體驗既狂野又溫暖的美食饗宴，讓今年冬天一起與頂級食補料理野起來吧！※活動詳情及訂位電洽：(02)8772-8800分機2311。