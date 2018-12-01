鬼門關前走一回 美國料理鐵人被「食物」救了一命

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）在注重養生的今日，食療法已成了許多現代人奉為圭臬的健康不二法門，而美國名廚穆倫，就體現了此一精神，他用自己的烹飪長才，透過食物將自己從鬼門關拉回，昂首邁向健康的第二人生。

CNN報導，穆倫（Seamus Mullen）最初發病時，全身無處不疼，「有如被人捅了一刀，有時又像針刺進關節那樣的酷刑」。在廚藝界頗負盛名的他，陸續開了「下一個料理鐵人」（The Next Iron Chef）等節目，原以為是每日工作16小時過勞所致，直到最後身體真的不堪負荷，以最極端的方式提出警告。

一日，穆倫一覺醒來，驚覺髖部痛到無法動彈，送醫檢查後發現裏頭充滿了液體－他罹患了類風溼性關節炎（rheumatoid arthritis），一種自體免疫疾病。不願向病魔低頭的他，決定用自己最擅長的利器展開長期對抗。

穆倫開始研究如何吃得健康，摒棄一切會讓身體發炎的食物及加工食品，並將有益身體的食物列為「英雄食物」（hero foods）。他在受訪時，示範了如何做一頓健康午餐：一小盤沙拉，內含煮熟的水煮蛋、球莖甘藍菜、蘿蔔、黃瓜、青蔥、酪梨、鯷魚，再淋上初榨橄欖油。

穆倫強調，人人都有自己適合的「英雄食物」，重點是要富含蔬菜與好的脂肪。對他而言，酪梨就是他的救命恩人。的確，這些食物英雄拯救了他的一生。

開始力行健康飲食後，原本連下床都有困難的穆倫，再也不感到疼痛，他並佐以瑜珈、舉重、騎自行車等活動，重拾正常人生。鬼門關走一回的他，對病痛心懷感恩。做菜對他而言，已不再是為了營生、為圖名利。吃得健康，同時享受從中獲得的身心愉悅，病痛為這位料理鐵人，上了寶貴的一課。

穆倫的健康蔬食料理（圖／臉書@seamusmullen）