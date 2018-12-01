除了硬底子、更要有軟功夫！上司應掌握的４項「軟技能」

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）時值重視團隊勝利勝過個人成就的時代，公司除了強調專業技術外，也看重所謂的「軟技能」。

正如致力於幫助身障者駐足時尚界的企業家 Christopher Kingman 所說，軟技能影響了人與人之間的互動。也就是說，即便技術能力很強，但欠缺軟技能很有可能導致共事上的困難甚至失敗。

因此，商業新聞媒體《Business Insider》整理了4項，身為上司或預備成為上司的你應該要掌握的軟技能：

1. 積極地傾聽

「傾聽」似乎是一件很容易達成的事，例如，你的父母或兄弟姊妹聽你訴苦，並提供建議和陪伴。

不過，這裡指的是「有目的地傾聽」也就是說，透過傾聽試圖了解語句背後的意思。

例如，注意對方說話用詞、時間、節奏、停頓和情緒…並內化整理最後加以揣摩，然後清楚地複述對方遭遇，證明你對他的故事有所共鳴。

2. 僕人式的領導

職場專家Joy Altimare指出，相信居尾不居首「僕人式」領導的高階主管是最有機會帶出高忠誠、績效的團隊。因為，上司的願意傾聽、富含同理心、與前瞻性…等等，皆讓下屬有機會自我成長並建立團隊向心力。

3. 有效溝通

「有效溝通」是指，人們傳達訊息或表達重點的能力。

那麼該如何進行有效溝通？其實答案很簡單就是「說話前要三思」，因此，在表達想法前，你可以先問自己「我到底要說什麼？」、「別人是否可以完整理解我的意思？」

4. 情商技能(EQ)

情商技能通常是指，識別自己與他人的情緒並加以關懷。

但除了識別情緒以外，情商技能也可以幫助你駕馭社交場合，做出複雜的選擇，可說是成功的關鍵因素。例如，當你可以辨別對方略帶懷疑的態度，並對此付出行動，你就更有可能得到對方的信任，加深彼此之間的連結。