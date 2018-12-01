內閣政策大檢討下午登場　蔡總統：府院黨人事將重新佈局

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨中央今(1)日到台中市舉行總統與縣市幹部選後座談會，總統蔡英文表示，選舉的結果是必須接受的結果，因此全面開檢討會，在檢討後會重新進行人事的佈局。

自由引述蔡總統指出，包括府、院黨及各地團隊將進行重新整理，要讓整體團隊在下一階段發揮戰力。

總統蔡英文（左2）1日在台中市出席「總統與縣市幹部選後座談會」，台中市長林佳龍（左）、立法院副院長蔡其昌（右2）、立委何欣純（右）等民進黨公職人員及幹部都出席。中央社

九合一選舉民進黨選情不佳，行政院長賴清德認為選舉結果反映人民對施政不滿，今(1)日召集各部會首長與政委等30多人進行政策大檢討，定下午2時半於行政院登場，賴揆本人下午1時25分就提前進入行政院。

綜合自由與中央社報導，賴揆今下午在行政院舉行的政策檢討會議，要求各單位針對政策內容、執行、發展與缺失等各面向提出檢討報告，且要求首長務必要親自思考與反省，不得假手助理或幕僚。

內閣表示將檢討政策不符人民期待或引發基層反彈部分，該調整就調整。賴揆昨（11月30日)出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」致詞時說，從這次舉結果可以看出，政府對基層民眾生活照顧不夠，一定要檢討改進，應該要「藏富於民」。

他強調，要有這樣的理念，才能讓民眾生活得到更多保障，如果無法達到這個目標，政府只能更加努力。

蔡英文總統今已表明，將進行府院黨人事改組，行政院將先進行政策檢討後，再啟動內閣改組。

九合一選舉開票當天賴揆曾表示，此次大選是人民對政府施政的檢驗，投票結果顯示人民並不滿意，他對此感到很抱歉。賴清德並在第一時間向蔡總統請辭，但獲慰留。