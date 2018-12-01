移民署跨國文化論壇 讓新住民成為台灣「新」力量

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合採訪報導）為助新住民更快融入社會，內政部移民署12月01日在集思台大會議中心蘇格拉底廳舉辦「新住民跨國文化適應政策論壇」，邀請各界專家以及新住民，針對「跨國婚姻」、「文化適應」、「就業輔導」等3大主題進行座談演講及經驗交流，移民署秘書室主任王錫美希望藉由本次論壇，帶給新住民更實質的幫助。

來自印尼的新住民馮燕妮結婚來台多年，她表示許多新住民來台之初由於不知道資源在哪裡，所以相對弱勢。但馮燕妮透過參加移民署提供的各項課程，包括法院特約通譯、電腦課程，積極學習不同領域的專有名詞，讓她收益頗豐，甚至獲得2016年築夢計劃獎項肯定。

馮燕妮表示，努力是可以被看到的，接受不完美的自己，透過學習認識自己愛自己，每個人都值得擁有幸福的家庭以及美滿婚姻。

賽珍珠基金會副執行長林蒔萱也從心談文化適應。她表示接納多元文化，不僅僅是異國美食、國服甚至歌曲，而是在消除過往所忽視的對於各族群刻板印象、偏見、歧視、與衝突，並使得多元文化群體至文化主體性得以展現。家人的支持對新移民相當重要，盼藉由此論壇，讓更多人肯定並尊重多元文化。

前台北市新移民婦女暨家庭服務中心主任張美茹今（01）日就新住民就業常見困境進行探討。她表示，語言能力、母國學歷與證照的採認以及薪資待遇仍是新住民在台就業的主要困境。

主任張美茹表示，移民署為幫助新住民順利就職，提供多元求職管道、職業訓練，以台北市為例，不僅提供全額補助訓練費，更有職業訓練生活津貼等，讓新住民在求職方面不再卡卡的。此外，張主任也表示，建議新住民了解自己的專長興趣技術特質需求，選定職業目標進行規劃與行動，多元開發潛力。

移民署李明芳專委表示，希望這個論壇都讓民眾從不同角度看到新住民家庭，不論是自身正向能量，支持的家人也很重要，而經過政府宣導政策推動，以及許多新住民傑出的表現，成功不是偶然，來自世界各地的新住民，透過政府措施與民間團體的努力，讓新住民成為「新」力量，是台灣新生命的開始。