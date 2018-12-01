(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國、墨西哥、以及加拿大，終於簽訂了取代北美自由貿易區的美墨加協議（U.S.-Mexico-Canada Agreement，簡稱USMCA），但其内容疑似違反世界貿易組織規範，引起各國緊張。

《日本經濟新聞》介紹，美墨加協議最重要的點，就是汽車貿易中的原產地規則。報導介紹，美墨加協議規定，汽車一定要有超過75%的零件，在美墨加三國内生産，才能使用零關稅優待，與一般自由貿易協定常見的50%左右相比，顯得十分嚴格，也迫使全球汽車廠開始準備重新佈局。

另外，根據報導，美墨加協議還規定，墨西哥及加拿大每年只能各出口260萬台汽車，至美國市場，超過者將課以較高稅率。不過，報導指出，限制進出口數量的行為，違反世界貿易組織規定，並批評北美地區的自由貿易程度開倒車。

在鋼鐵及鋁方面，《日本經濟新聞》報導，三方並未就此達成協議，因此日後加拿大和墨西哥的鋼鋁進入美國市場時，仍會被打重稅，讓墨加相當不滿。外傳加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau），甚至曾威脅不出席簽字儀式。

《華爾街日報》則分析，美墨加協議可能會在美國國會中，面臨強大的阻力，因為現在民主黨已奪回衆議院，而該黨部分議員曾表示反對新協議。但報導認為，川普希望在明（2019）年中之前，讓美墨加協議正式生效，以免下一次總統選舉的競選活動，干擾到協議生效。

報導介紹，加拿大目前還沒有通過美墨加協議的具體日程表，但由於執政黨掌控議會，因此料不會遇到太大的困難。在墨西哥方面，由於新總統洛佩斯·奧布拉多爾（Lopez Obrador）的政黨得到參議院多數，因此《華爾街日報》認為協議可以簡單通過。

美加墨簽新貿易協定 日經：北美自由貿易開倒車