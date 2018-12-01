北市立委補選 綠白醞釀合作氣氛

姚文智為台北市長選戰辭去立法委員一職，台北市第2選區將進行補選；綠營人士多認為應修補白綠關係，提出民進黨支持者和台北市長柯文哲都可以接受的人選，雙方醞釀合作氣氛。

中選會委員會議今天宣布，台北市第2選區（士林大同區）和台中市第5選區立委補選訂於108年1月26日舉行，於12月4日發布選舉公告。

為配合立委補選作業，民進黨中常會決議成立提名協調小組，由中常委鄭文燦擔任召集人，成員包括中常委高志鵬和鄭運鵬等人，未來北市立委補選一役，民進黨與柯文哲是否「綠白合」，備受關注。

民進黨內目前被點名參加北市立委補選的，包括前北市議員何志偉、連任成功的北市議員梁文傑、王世堅、以及離開市府後公開批柯的前觀傳局長簡余晏、其中何志偉明確表態爭取提名。

外傳柯陣營也有意推人，台北市政府觀傳局長陳思宇被點名是人選之一。

在台中立委補選方面，外界點名的台中市政府新聞局長卓冠廷、交通局長王義川是熱門人選，但兩人均已表明無意願。

前台北農產運銷公司總經理吳音寧一直被認為是民進黨和柯文哲之間的問題之一，九合一選後吳音寧卸任，外界視為是綠白合作契機。

對於綠白能否合作，綠營地方人士表示，可以思考提名在黨內議員初選或議員選舉落馬的人，這人應能被柯文哲接受，不一定是「柯粉」，但至少不要是「柯黑」。

相關人士認為，綠白關係應該重新修補，「結冤仇有比較好嗎？」如果補選變成「三角督」，對民進黨未必比較好，九合一選舉已經選完，大家要往前看，合作讓政局更穩定。

民進黨立委吳思瑤表示，綠白可以合作，但補選箭在弦上，時間很短，也要讓彼此支持者的情緒能消化，畢竟前一場選戰還是對立的，現在要務實地去思考支持者情緒，這不是一蹴可幾。

吳思瑤表示，綠白合作是努力的方向，但不必將眼前的補選當作唯一指標「那樣彼此壓力太大」，未來還有2020大選，現在就當作一個開始。

她也說，若綠白不合作，即使台北市士林大同區是民進黨較強的區域，還是有可能因為三強鼎立，讓藍營坐收漁翁之利。

至於台中選區，綠營人士說，盧秀燕留下來的北屯區選民結構相當藍，上一次立委選舉民進黨與台聯合作，並未提名自己的人選，這次還在徵詢相關人選，包括今年落選的在地議員、里長都不排除。