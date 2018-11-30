武陵農場楓紅仍在　臘梅已然綻放

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）滿山楓紅還沒落幕，台中市和平區武陵農場的臘梅已悄然綻放，朵朵梅花綻放枝頭迎賓，芬香滿園；滿開的楓葉預計可觀賞至12月中旬。

在此同時，秋季欣賞三大變葉植物落羽松、楓葉、銀杏尚未落幕，武陵農場表示，楓葉目前為滿開狀態，但已出現部分落葉，楓葉季預計可至12月中旬。

武陵農場今(30)日指出，前幾天東北季風報到，位於高山區的武陵農場因四季分明，早晚溫差大，農場裡的梅花已悄然綻放。

武陵農場的小編11月24日就在臉書po文指出，

小編今天外出查看，刺探花情~~~

發現其實松林大道旁的梅花有一些開始偷跑了!

紅梅及白梅，甚至行政中心旁的臘梅也嶄露頭角~ 預計規劃12月旅遊行程遊客們，可以持續追蹤囉!

自由引述武陵農場說，很多人認為臘梅是臘月開的梅花，這是不準確的！臘梅為樟目、臘梅科；而梅花則是薔薇目、薔薇科，兩者從「目」即可區分。

除此之外臘梅和梅花的樹形、花苞樣態及香味也完全不一樣。

武陵農場指出，臘梅的花以蠟黃色為主，其他色彩少見；而武陵農場梅花不同於生產梅子為主的白梅，是種植觀賞用的梅花，有紅有白，有重瓣、單瓣，品種繁多，蠟黃色的臘梅也已有2成綻放，整片開起來如雲似霧，芬香滿園，別有一種觀賞的樂趣。

只因臘梅和梅花都有個「梅」字，都是先開花後長葉，又都具有芳香氣，且都是冬、春季開花，所以不少人常常誤認為是一樣的。

中央社引述園方估計，梅花的最佳觀賞期會在12月中旬至1月中旬，呼籲想要賞梅花、聞梅香的民眾把握時間。

武陵農場內的臘梅已悄然綻放。中央社