林口亞昕福朋喜來登百坪總統套房 變身上流名人指定宴客空間

飯店市場競爭激烈，為與坊間婚宴會館、宴會廳場地有所區隔，萬豪國際集團-林口亞昕福朋喜來登酒店推出總統套房客製化婚禮/宴會服務，絕佳隱密100坪宴會空間，新人可於日式禪風空中花園舉辦證婚儀式，享受主廚桌邊解說上菜，貼心服務令人大為驚豔，沒住過總統套房，卻能體會總統級一對一貼身禮遇，讓許多有宴客需求婚禮新人、企業家二代趨之若鶩。

一走進高空17樓亞昕福朋喜來登總統套房(定價NT$200,000)，樓中樓式設計含宴會空間及客房，總面積達200坪，其中17樓宴會空間可單獨租用(定價NT$35,800+10%起/每餐期/10人)，適合中西式宴會、文定婚禮、珠寶精品發表會等，花園俯瞰大林口區視野美景，藝術收藏品妝點，名家豪宅氣勢不言而喻，滿足宴客東家華麗體面。

林口亞昕福朋喜來登酒店總經理黃柄鈞表示，「許多婚禮新人、企業客戶尋找飯店宴客場地，高科技設備、質感裝潢都已是基本要求，賓客尋找的是與眾不同的獨家體驗，總統套房作為獨立宴會空間，設有HD投影智慧電視影音設備、私人廚房及露天BBQ燒烤區，迎合名流紳士喜愛低調具隱私尊榮感受。」

依照季節時令推出24節氣菜譜(如:寒露、秋分、大雪等)，寒露轉涼，進補紹興酒黑毛豬佐苦茶油上海細麵;入秋品嚐龍筋燉花膠，滋補換季肌膚水分膠原; 古時大雪氣溫驟降流行醃制肉類，演變至今以醃肉入菜。亞昕福朋喜來登主廚李俊毅表示，「現代人偏愛個人化桌邊服務，說菜、演菜從產地到餐桌每一環節，都為料理無形加分，增加回顧率。李俊毅回憶起過往服務經驗，曾有賓客因宗教需求調整菜色，特製近30份口味不一套餐，挑戰廚房團隊合作支援度及料理口味火候拿捏。」