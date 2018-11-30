富邦證券經理人邵弘龍 讓金融科技平易近人的創新者

「恭喜富邦證券再次勇奪最佳數位創新獎」， 這個場景近幾年來一再上演。 富邦證券長期致力於建立融入客戶生活場景的數位金融生態系統， 在數位金融及FinTech領域的軍備競賽中，一直是個常勝軍。 富邦證券對數位科技的發展始終不遺餘力，累計至今已取得8項發明 專利，發明專利數遠超過其他同業總和， 而這些專利全數貢獻於開發更智能、更人性化的行動平台， 回饋客戶更好的數位體驗。而背後執行的推手即是榮獲今年度「 經理人月刊」100MVP「服務創新獎」 的數位金融部資深協理邵弘龍。

技術研發出身的邵弘龍經常聆聽客戶在投資上的困難點，他表示「客 戶的痛點即是創新的原點」， 藉由本身優厚的技術底子結合多年的實務投資法則， 帶領富邦證券數位金融部與資訊部二大團隊自行開發多項創新服務， 如：「富邦e+」智慧選股功能。股票市場最難預測， 客戶時常曝露在高波動的風險下， 一般散戶賠錢的機率總是大於賺錢的機率， 而大多數的交易平台提供眾多的技術線型， 也讓客戶有選股上的困難。「富邦e+」 智慧選股解決了投資人長久以來的不便， 除了以複合型指標精篩出好的標的外，更獨創快速的歷史回測模型， 以歷史數據顯示投資人買進的勝率，有效提高客戶安打的機會。

同時，為了幫助忙碌的投資人，富邦證券即將推出富邦理財悍將(自 動化理財機器人服務)：結合市場趨勢分析、AI預測並自動調整最 佳ETF投資標的及資產配置比例， 來為廣大客戶創造持續穩定的累積資產或退休資金的機會， 投資人僅需藉由簡單的定期定額投資， 有機會讓自身財富跟隨多個市場共同成長。

能夠持續創新並成為客戶的好口碑，邵弘龍認為並非個人功勞， 完全歸功於公司高層全力支持金融創新和整體團隊的共同合作， 以往負責業務前端的數位金融部與後端開發電子平台的資訊單位分屬 不同管理組織，容易產生本位主義， 但在富邦證券卻把這兩個單位整合在一起，同時由邵弘龍直屬帶領， 在專案需求萌芽與規劃期間，二個部門人員同時參與， 透過彼此的專業及群力思考， 在需求規劃時就已納入技術彈性與擴充性，在專案過程中， 又能及時提出業務端的修正，透過團隊同仁的換位思考， 把每個專案做的到位出色， 也是富邦證券能持續透過科技創新提供客戶更棒商品與更滿意服務的 原動力。

富邦證券從提供7x24無假日與零時差的線上快速開戶服務， 到電子交易佔比已超過7成。 越來越多的客戶從數位平台認識富邦證券甚至變成忠實客戶， 面對日新月異的科技與客戶的需求，唯有不斷自我修煉， 把金融服務引入科技創新思維，重新打造證券業的核心能力， 讓更多投資人都能在生活與投資中得心應手， 付諸實踐普惠金融的願景。