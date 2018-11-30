全國高級中等學校107學年度「工業類」學生技藝競賽頒獎典禮

新北市政府教育局於今（30）日辦理「全國高級中等學校107學年度工業類學生技藝競賽頒獎典禮」，本年度競賽共有金手獎獲獎同學183名，優勝331名，共計514名選手，頒獎典禮比照金馬獎規格舉辦，先公布入圍名單，頒獎典禮現場宣布名次，獲獎選手激動落淚。

市長朱立倫表示，技職教育是台灣的根本及發展基礎，也是新北市的重點政策，新北設有全國唯一的技職教育科，除讓學生及早發現自己的興趣，專才發展，也凝聚強大的動能，培育出許多的金手獎得主，充分發揮技能，在職場上大放光芒，造就更多的「台灣之光」。

本次競賽新北市共有67位學生獲獎，其中金手獎24位，優勝43位，相較去年總獲獎數成長16位。有三個職種全國第一，分別是「鑄造」、「工業電子」與「電腦修護」職種。而新增職種「機器人」，新北市共有8隊參賽共7隊獲獎，獲獎率高達8成，再次證明新北市在技職教育的領先地位。

教育局龔雅雯局長指出，本年度新北市政府教育局承辦全國技藝競賽，積極推展「技藝競賽選手企業預聘暨人才媒合」，特別邀集本市境內5大工業區(林口、樹林、瑞芳、新北產業園區、土城)的廠家一同參與，邀集超過60家廠商參與，相較去年成長一倍以上的家數，一同為全國選手打造全國最大產學媒合平台。

工業類是全國技藝競賽中參賽校數、人數及競賽項目最多，共有27個職種，145所學校，共1,154位選手參賽，為響應工業4.0趨勢，新北市今年首創於工業類技藝競賽加入「機器人」職種，將新課綱跨領域的理念落實到競賽中。

新北市除了投資550萬元建置北部唯一的汽車噴漆競賽場地外，也積極向各方募集獎品與獎金致贈於得獎同學，今年共吸引全台43家產學界共襄盛舉，捐贈獎品與獎金市值總共超過新臺幣730萬元，一同為職人界的奧運讚聲喝采。