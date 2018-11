選後接受半島電視台專訪　吳釗燮：台灣堪稱區域民主楷模

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)由中東國家卡達王室出資的半島電視台(Al Jazeera)新聞網站,29日刊出我外交部長吳釗燮接受該電視台記者Adrian Brown專訪的文章與影片。

文章標題為Joseph Wu: Taiwan is a model of democracy, 重點在討論九合一選後的台灣,在中國陰影下如何排除萬難、在國際社會自我行銷。

談到這次台灣九合一大選結果,吳釗燮認為,選情不如預期的部分原因,可能是民進黨支持者對政府推動改革的步調太慢,感到沮喪。

吳釗燮也提到中國干預的因素。他說:「台灣每一次重大選舉,總是有中國(影響)因素。中國因素雖有其影響力,但並非這次選舉的決定性原因,(不過)中國確實試圖介入。我們看到中國不斷散播不實訊息或力挺特定候選人。這可能是中國因素在這次選舉所扮演的些微角色。」

吳釗燮強調,儘管中國試圖影響台灣人民的想法,但仍不能對台灣政府的運作或此次九合一選舉發生真正的影響。

中國無法管轄台灣。台灣有自己的總統、國會、以及自由的媒體,因此,實質上,他認為,台灣是「事實上獨立」( in essence, Taiwan is de facto independent)的。

被問到川普領導下的美國政府是否對台灣有正面影響,吳釗燮說,他對台美關係發展的方向感到樂觀。「川普總統當選後接過蔡總統的賀電,副總統彭斯(Mike Pence)也力挺台灣,彭斯在擔任國會議員期間,向來都是支持台灣的。至於美國國務卿龐佩奧(Mike Pompeo)也長期支持台灣。總而言之,我們看到川普政府對台灣是採取非常友好的態度。」

最後主持人問吳釗燮部長,打算如何向世界「行銷」台灣時,吳釗燮表示,「台灣是成熟的民主國家。可以被視為區域的民主楷模。此外,台灣在經濟發展上也早已被視為模範,儘管過去幾年的經濟成長率或許不夠亮眼。不過台灣正在轉型,從過去以製造業為主、轉型成當前以創新為主的經濟體。」

"Taiwan is a mature democracy. Taiwan can be seen as a model of democracy in this part of the world. Taiwan is [also] being seen already as a model of economic development, even though the growth rate in the last few years might not be great. But Taiwan is undergoing transformation, from the old manufacturing-based economy to the now innovation-based economy."