選後接受半島電視台專訪　吳釗燮：台灣堪稱區域民主楷模

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）由中東國家卡達王室出資的半島電視台（Al Jazeera）新聞網站，29日刊出我外交部長吳釗燮接受該電視台記者Adrian Brown專訪的文章與影片。

文章標題為Joseph Wu: Taiwan is a model of democracy， 重點在討論九合一選後的台灣，在中國陰影下如何排除萬難、在國際社會自我行銷。

談到這次台灣九合一大選結果，吳釗燮認為，選情不如預期的部分原因，可能是民進黨支持者對政府推動改革的步調太慢，感到沮喪。

吳釗燮也提到中國干預的因素。他說：「台灣每一次重大選舉，總是有中國（影響）因素。中國因素雖有其影響力，但並非這次選舉的決定性原因，（不過）中國確實試圖介入。我們看到中國不斷散播不實訊息或力挺特定候選人。這可能是中國因素在這次選舉所扮演的些微角色。」

吳釗燮強調，儘管中國試圖影響台灣人民的想法，但仍不能對台灣政府的運作或此次九合一選舉發生真正的影響。

中國無法管轄台灣。台灣有自己的總統、國會、以及自由的媒體，因此，實質上，他認為，台灣是「事實上獨立」（ in essence, Taiwan is de facto independent）的。

被問到川普領導下的美國政府是否對台灣有正面影響，吳釗燮說，他對台美關係發展的方向感到樂觀。「川普總統當選後接過蔡總統的賀電，副總統彭斯（Mike Pence）也力挺台灣，彭斯在擔任國會議員期間，向來都是支持台灣的。至於美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）也長期支持台灣。總而言之，我們看到川普政府對台灣是採取非常友好的態度。」

最後主持人問吳釗燮部長，打算如何向世界「行銷」台灣時，吳釗燮表示，「台灣是成熟的民主國家。可以被視為區域的民主楷模。此外，台灣在經濟發展上也早已被視為模範，儘管過去幾年的經濟成長率或許不夠亮眼。不過台灣正在轉型，從過去以製造業為主、轉型成當前以創新為主的經濟體。」