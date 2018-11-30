月薪未達4萬禁寫面議30日起跑　求職網站多調整

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）今（30）日起，薪資未達新台幣4萬元以上職缺，在求職網站上不得刊登薪資面議，目前公私立求職網站大部分已揭露薪資，但不少職缺薪資仍採用大區間。104人力銀行今表示，目前已有43%的職缺有明確揭露具體薪資範圍。

立法院院會日前三讀修正通過就業服務法部分條文，明定未來雇主在招募或僱用員工，職缺經常性薪資未達新台幣4萬元，應公開揭示或告知其薪資範圍，違者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並從今天起開始實施。

中央社報導，勞動部勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛說，11月初時，就已經有請地方政府提醒坊間的人力銀行需要依法辦理，目前公立就業服務機構台灣就業通部分，已經全數調整。

至於民間人力銀行，記者實測多改為刊登薪資區間，例如薪資為新台幣2萬6千元到3萬5千元、３萬６千元到5萬元等，直接刊登薪資數目者仍少，超過4萬者不少直接寫「面議（經常性薪資達4萬元或以上）」。

104人力銀行總經理黃于純指出，已在法令生效之前，多管道提醒徵才企業「面議」指的是「經常性薪資達4萬元或以上」，截至11月30日早上10時，全職、兼職等超過14萬筆職缺，已明確揭露具體的薪資範圍。

圖片翻攝自104人力銀行

不過有網友提醒求職者，部份雇主可能透過其他方式來規避，像是面談時表示是「含加班費可達4萬以上」等，或是在求職網站上標示「22,000元至39,999元」、「31,000元至55,000元」等。

此外，《就業服務法》也提到，雇主對求職者或所雇用的員工，不可以種族、階級、宗教、黨派、性別、性傾向、年齡、星座或血型等歧視，否則違規的雇主可處30萬元以上至150萬元以下的罰鍰。