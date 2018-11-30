國寶級滿文教授廣定遠：「環保楷模」義美 「精益求精」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）台灣國寶級滿文教授，廣定遠和義美食品總經理高志明今(30)日在台北敘舊，兩位同時在「環保楷模」與「精益求精」二幅滿文對聯前合照，留下珍貴的影像。

為了讓義美員工暸解少數民族的歷史與文化，廣定遠老師重新提筆寫下「精益求精」與「環保楷模」的文意，同時和年輕人互動。他說，滿語不難，只要多加練習就會了。

▲義美食品總經理高志明（左）30日與台灣國寶級滿文教授廣定遠（右）在滿文「精益求精」匾額前握手。(照片由台灣英文新聞記者林靜怡拍攝。)

▲影片由台灣英文新聞拍攝。

廣定遠老師的學生遍及全世界，有台灣、日本、中國、韓國、美國、義大利等，從大學、博士到專家學者都有，還有人不遲辛勞多次飛到台灣，登門請教廣老師滿族的歷史文化等。

廣老師分享日前來拜訪他的日本籍教授。他說，他是首次感覺到自己無法「流利」的講滿語了，他誇那位教授的滿語「講的極好啊！」可惜隨著時代的變遷，講滿語的人越來越少了，更別說居住在台灣的滿族後代。

▲台灣國寶級滿文教授廣定遠（左）教義美員工滿文發音。(照片由台灣英文新聞記者林靜怡拍攝。)

為了讓大家能夠正確發音，84歲的廣老師很有耐心的用滿語重覆地唸「精益求精」與「環保楷模」二幅對聯。首次和國寶級滿文教授見面的義美員工透露，廣老師是個容易親近的老人家，不僅沒有架子也很好聊。

▲影片由台灣英文新聞拍攝。

聯合國教科文組織早已將滿語認定為瀕危語言。為了保存這即將消失的語言，熱愛滿族文化歷史、以及關心少數民族的專家學者們時常往返滿族故鄉，長期投入研究、進行田野調查，目的就是要保存與紀錄這即將消失的滿語和其傳統文化等。

▲義美食品總經理高志明（左）在滿文「環保楷模」向台灣國寶級滿文教授廣定遠（右）請教發音。(照片由台灣英文新聞記者林靜怡拍攝。)

廣老師回想起和高志明總經理過去的一段對話。他說，當年高總跟他說他是渤海女真的後裔時，他並不相信還要求他要拿出證據來。當年為了砂糖的自由進口在會議上認識對方，也因為這段「糖」的緣份，讓他們成了多年的好友。

為了盡綿薄之力，保存這瀕危語言，義美把滿文和自家產品「沙其瑪」做了結合。高志明總經理也曾邀請廣定遠老師錄製「滿語教學」系列影片。

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▲照片由台灣英文新聞記者林靜怡拍攝。