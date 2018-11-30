總統：防疫如作戰 全力嚴防豬瘟傳入台灣

（中央社記者呂欣憓台北30日電）總統蔡英文今天表示，今年7月台灣好不容易才從口蹄疫疫區中除名，修法提高罰鍰後，農委會與相關單位正加強檢疫邊境管制，「防疫如作戰，一定要全力嚴防豬瘟傳入國內。」

中國非洲豬瘟疫情嚴峻，為展現政府防疫決心，立法院會今天三讀修正通過動物傳染病防治條例部分條文，未來違規攜帶肉品入境，最重處新台幣100萬元罰鍰。

蔡總統在立法院三讀法案過關後，在臉書發文表示，經過漫長的21年，今年7月台灣好不容易才從口蹄疫疫區中除名，現在一定要嚴防非洲豬瘟傳入台灣。

總統指出，立法院今天三讀修法，未來違規攜帶肉品入境，最重可處新台幣100萬元罰鍰，請大家提高警覺。

蔡總統表示，21年前，因為口蹄疫仔豬從中國走私到台灣，導致台灣爆發口蹄疫情，養豬業損失將近1700億元；今年，中國爆發非洲豬瘟疫情，這次台灣要全力避免豬瘟傳入台灣。

總統也呼籲全體國人，不要到國外畜牧場所參觀，不要在網路上購買國外豬肉加工品，更不要從國外攜帶肉類產品入境，以免成為防疫的破口。

總統最後指出，修法提高罰鍰後，行政院農業委員會與相關單位正加強檢疫邊境管制，也和網購通路合作，禁止販售中國豬肉相關製品，「防疫如作戰，一定要全力嚴防豬瘟傳入國內。」（編輯：謝佳珍）1071130