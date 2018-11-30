(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)中國學生間諜不斷竊取美國關鍵資訊，讓川普開始考慮，對中國留學生進行更嚴格的背景審查。

《路透社》得手消息指出，川普計劃，對中國留學生進行更嚴格的個人背景審查，例如社群網路及手機記錄，以確認他們前往美國的意圖是否不正當，以及受否和中國政府機構有關聯。

根據報導，美國執法部門也會訓練教育機構人員，如何察覺間諜行為及網路攻擊。消息人士説明，中國政府送至美國的留學生，都必定通過了中國共産黨和政府的同意，因此就算他們不從事傳統定義上的間諜行動，也無法保證他們和中國政府毫無關聯。

對此，《路透社》報導，美國知名大學似乎對此感到相當緊張，因為中國每年36萬的留學生，總共可以為大學帶來140美元的鈔票，因此哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學等知名學府，都將2018年遊説的力道，花在呼籲政府停止限縮中國留學生上。

路透：川普擬加強審查中國學生背景 避免駭客滲透

報導介紹，麻省理工學院校長曾表示，美國大學都知道間諜行為的威脅性，但一切新政策都必須保護美國的開放性，才能讓大學持續創新。

《路透社》回顧，美國在今（2018）年6月，甫通過新制，將主修航空、機器人學、以及高階製造的中國學生簽證，由5年縮短至1年，以保護美國關鍵智慧財產，免予間諜風險。

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