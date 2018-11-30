蔡英文：城市的交流不要受政治前提的干擾

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）九合一選舉民進黨慘敗，黨內要求改革聲音不斷，就在30日接見「美國外交政策全國委員會訪問團」時，蔡英文表示，在選舉後執政團隊做了深切檢討，至於很多人關切的城市交流的議題，政府的態度就是「希望這些城市的交流不要有政治的前提，讓交流回歸交流，不要受到政治前提的干擾」。

訪團一行由外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）陪同，國家安全會議秘書長李大維也在座。

蔡英文在會中表示，這次選舉執政團隊做了深切的檢討希望能改進，也提到選舉過程中面臨假訊息傳播的挑戰，她表示望未來能和其它民主國家共同面對這個問題並互相協助。

蔡總統提及，在選舉後很多人民關切兩岸交流，尤其是城市交流的議題，政府的態度，從過去、現在到未來都一樣，對於城市間的交流，採取正面、開放的態度，但希望這些城市的交流不要有政治的前提，讓交流回歸交流，不要受到政治前提的干擾。

蔡英文也強調，美國是臺灣最重要的戰略及經濟夥伴，明年是《臺灣關係法》立法四十週年，她期待雙方繼續密切合作，擴大臺美的互惠雙贏合作。

日前高雄市長當選人韓國瑜，提出將在「九二共識」基礎上成立兩岸工作小組與對岸往來，蔡英文之後表示「兩岸政策屬中央權限」，但由於不清楚工作小組會如何運作，未來會等有更多訊息再回應。