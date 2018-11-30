疫苗出包致缺貨潮 公費流感疫苗剩90萬劑

（中央社記者張茗喧台北30日電）公費流感疫苗異常事件頻傳，損失近76萬劑疫苗，引爆缺貨潮。疾管署今天表示，目前全台流感疫苗僅剩90萬劑，各縣市衛生局可能改集中管理，預計將有52萬劑疫苗缺口。

根據衛生福利部疾病管制署統計，公費流感疫苗預計供應600萬劑，截11月30日止，接種數已有434萬劑。

不過，由於10月底賽諾菲、國光相繼傳出疫苗變色和白色懸浮物事件，32萬劑全遭停用；11月26日又爆出賽諾菲進口流感疫苗遭食藥署揪出有異物，43.8萬劑全數退運。

疾管署副署長莊人祥今天受訪時表示，目前全台公費流感疫苗僅剩90多萬劑，成人劑型77.8萬劑、3歲以下幼兒劑型剩約12萬劑，除要配送到22縣市，還要留給校園接種，因此各縣市衛生局將視情況調度疫苗，改集中管理。

以台北市醫學中心為例，國泰、馬偕、新光、北榮均已暫停接種成人劑型流感疫苗，台大醫院今天也宣布明天起將暫停接種，目前僅剩北醫、振興、長庚醫院有少量庫存，其餘將統一到12區健康服務中心接種。

莊人祥說，疾管署今年原預計供應600萬劑公費疫苗，扣掉目前已經接種的434萬劑，以及剩下的90萬劑，約有76萬劑缺口，目前已要求藥廠調貨替換。

賽諾菲藥廠已向總公司申請增加疫苗量，預計再調貨24萬劑成人劑型流感疫苗，將分3批進貨，目前已有4萬劑到貨，仍待食藥署檢驗封緘；國光藥廠已補充5000劑幼兒型疫苗。

莊人祥坦言，即便如此，今年全台流感疫苗仍將不足52萬劑，成人劑型47萬劑、幼兒劑型4.5萬劑，所幸今年接種的疫苗株和流行的病毒株吻合，可望降低大流行的機率。

莊人祥也建議，符合公費資格的民眾接種疫苗前，可致電醫療院所詢問是否有存貨或向各地衛生局洽詢；此外，3歲以下幼兒劑型目前貨源仍穩定，家長依然可以帶著家中寶寶到各合作醫療院所接種。（編輯：張芷瑄）1071130