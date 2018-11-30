陳健民自辯陳述 指學生不肯結束占中運動

（中央社記者張謙香港30日電）香港「占中」發起人陳健民今天在法院陳述時，指「占中」期間，他們與學生代表有不同意見，並指學生不肯退場（結束運動）。

西九龍裁判法院今天繼續審理「占中」案，商業電台報導，被告之一的陳健民在庭上自辯說，2014年10月21日，當政府與專上學生聯會代表就政改進行談判後，「占中三子」希望談判持續，待談出一點成果後就結束占領。

陳健民陳述說，當時他們已為退場作準備，並且不同意學生代表「既不談判又不退場」的立場。

據報導，陳健民又說，在政府與學聯談判後，「占中三子」與學生領袖的關係發生很大變化，他們覺得已不能再影響學生，認為是退出的時候。

為此，在同年10月27日，陳健民和另一名被告戴耀庭回到大學任教，以示淡出「占中」運動，而事前他們也曾讓學生領袖知道，不能再像以前般支持學生。

「占中」案本月19日開審，包括「占中三子」等9人被當局依「串謀公眾妨擾」等罪名起訴，他們全都否認指控。

被告除了「占中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明外，另有立法會議員邵家臻和陳淑莊、前學運領袖張秀賢和鍾耀華、社會民主連線副主席黃浩銘及民主黨前立法會議員李永達。

9人被控告1至3項罪名不等，包括「串謀公眾妨擾」、「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」，最高刑罰為監禁7年。

「占中」運動原先計畫占領港島金融商業區中環，且一直未公布發動時間。2014年9月底，本地學生領袖黃之鋒、周永康等人在爭取民主普選期間，突然占據了金鐘政府部總大樓前的廣場。

同年9月28日凌晨，戴耀廷等3人在廣場外宣布啟動「占中」。其後，大批支持者占領金鐘附近馬路，警方施放大量催淚瓦斯驅散群眾，但刺激更多人前來支援。

當天晚上，支持者又占據了旅遊區銅鑼灣和九龍旺角的主要馬路讓交通癱瘓。

在「占中」79天期間，支持者與警員不時爆發衝突，有多人被捕或受傷。

「占中」爆發了一段時間後，黃之鋒和羅冠聰等學生領袖取代了「占中三子」，成為這場運動的核心主導人物。（編輯：林克倫）1071130