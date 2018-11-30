中華奧會主席：今年執委會不會提案討論中華奧會會籍

（中央社記者龍柏安台北30日電）中華奧會主席林鴻道今天下午出席107年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮時致詞表示，他可以確定，中華奧會會籍的問題已經安然度過危機。

國際奧會（IOC）今、明兩天在日本東京召開執行委員會，中華奧會原擔心會籍問題會在這次執委會中納入議程討論，甚至可能被懲處做出停權、除權的懲處。

昨天中華奧會與國際奧會委員吳經國辦公室同步發新聞稿表示，已獲得IOC國家奧會關係部組織關係與治理組組長波伊維（Jerome Poivey）親口證實，今年執委會不會提案討論中華奧會會籍。一掃中華奧會陰霾。

林鴻道出席在王朝大酒店舉行的頒獎典禮致詞時先開玩笑地說：「還好會籍沒有被停權，要不然明年國光獎章不曉得要頒給誰。」接著他話鋒一轉提到這次頒獎典禮共要表揚698人，「我想這些都代表我們選手長期努力所能夠獲得的成果。」

林鴻道強調，會講到會籍問題，主要是他要感謝所有體育界的朋友以及所有選手，「不管是已經退役、退休的選手，還是現役選手，最後大家站出來，把我們的聲音讓社會知道。」

前跆拳道國手陳怡安是中華奧會執行委員，她日前到日本參加亞洲奧林匹克理事會運動員論壇時，親自向IOC主席巴赫（Thomas Bach）轉達2020東京奧運正名公投結果，巴赫也表態歡迎中華台北參加2020東京奧運。

林鴻道今天特別感謝陳怡安協助，表示透過她在東京的臨門一腳，得到IOC允諾，「所以團結就是力量，很多事情我們可以做得好、做得到，要再謝謝我們體育界的朋友、我們的選手，我們共同的努力有了成果。」（編輯：翁翠萍）1071130